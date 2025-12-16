Trecerea la REGES Online, pe ultima sută de metri: Înrolare și cerințe tehnice, amenzi și recomandări. Tot ce trebuie să știe angajatorii și salariații

Angajatorii mai au la dispoziție 15 zile pentru a realiza tranziția obligatorie la REGES Online, termenul-limită fiind 31 decembrie 2025. Doi specialiști de la firma de contabilitate D&C Conta, care oferă și servicii de salarizare și administrare de personal, au explicat pentru StartupCafe.ro ce trebuie să știe firmele și salariații în această etapă finală.