Trei cardinali de rang înalt din SUA critică politica externă a administrației Trump. „Acțiunea militară trebuie văzută doar ca o ultimă soluție”

Trei arhiepiscopi catolici din SUA au criticat luni direcția politicii externe americane, afirmând că „rolul moral al țării în confruntarea cu răul din întreaga lume” este pus sub semnul întrebării și că acțiunea militară trebuie folosită doar ca ultimă soluție, scrie Reuters.

„În 2026, Statele Unite au intrat în cea mai profundă și aprinsă dezbatere despre fundamentul moral al acțiunilor Americii în lume de la sfârșitul Războiului Rece”, au spus cei trei arhiepiscopi catolici americani, luni, într-o declarație comună.

Declarația cardinalilor Blase Cupich de Chicago, Robert McElroy de Washington și Joseph Tobin de Newark este un ecou al discursului înflăcărat pe care l-a susținut Papa Leon în această lună, în care a denunțat „zelul pentru război” al lumii.

Leon, primul papă american, criticase anterior câteva dintre dintre politicile președintelui american Donald Trump, în special pe cele privind imigrația.

Invocând evoluțiile recente din Venezuela, războiul Rusiei din Ucraina și amenințările lansate de administrația Trump la adresa Groenlandei, arhiepiscopii au declarat că drepturile națiunilor la autodeterminare par „fragile”.

„Evenimentele din Venezuela, Ucraina și Groenlanda au ridicat întrebări fundamentale cu privire la utilizarea forței militare și la semnificația păcii”, au mai declarat clericii.

Președintele Donald Trump nu este menționat în declarația comună a celor trei arhiepiscopi.

Aceștia au mai spus că SUA are nevoie de o „politică externă cu adevărat morală” și au denunțat „războiul ca instrument pentru interese naționale înguste”, avertizând că „acțiunea militară trebuie văzută doar ca o ultimă soluție în situații extreme, nu ca un instrument normal de politică națională”.