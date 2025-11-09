VIDEO Trei oameni au murit în faimoasa insulă Tenerife din cauza valurilor uriașe. Dezastru în Puerto de la Cruz

Trei persoane au murit sâmbătă în Tenerife, iar alte nouă au fost rănite, în accidente separate provocate de valuri neașteptat de mari care au lovit mai multe zone de coastă de pe insula turistică spaniolă, relatează AFP.

Insulele Canare, arhipelag spaniol din care face parte faimoasa insulă turistică Tenerife, sunt în stare de alertă din cauza riscurilor pe care le aduc vântul puternic şi valurile mari.

Situația a fost deosebit de gravă în orașul Puerto de la Cruz, pe coasta de nord a insulei din Atlantic, unde 10 persoane au fost luate în mare de forța valurilor care au lovit uscatul, notează Blue News.

Poliţia şi trecătorii au salvat grupul, dar o femeie olandeză în vârstă de 79 de ani în stop cardiac nu a mai putut fi resuscitată. Celelalte nouă persoane, inclusiv trei turiști francezi, au fost duse la spital cu răni, unele dintre ele grave.

Imagini distribuite pe rețelele sociale au arătat momentul în care oamenii au fost luați de val, în timp ce se plimbau pe debarcaderul din Puerto de la Cruz.

🔴 Imágenes del momento en el que un golpe de mar arrastra a varias personas en el muelle de Puerto de la Cruz en la Cruz.



➡️El SUC confirma que los heridos ya han sido trasladados a varios centros hospitalarios de Tenerife.



📡https://t.co/Rkqwj1b5KO pic.twitter.com/zHwCbVM2kh — La Radio Canaria (@laradiocanaria) November 8, 2025

Un alt incident a avut loc pe o plajă din municipalitatea La Guancha (nord), unde un bărbat care a căzut în apă a fost declarat mort când a ajuns la spital cu elicopterul, potrivit serviciilor de urgenţă.

De asemenea, un bărbat a fost găsit mort în apă, lângă plaja El Cabezo, în sudul insulei. Salvatorii, apoi personalul medical de urgenţă, au încercat să-l resusciteze, dar decesul său a fost constatat la faţa locului.

Valuri gigantice, cauzate de furtunile din Atlantic

Tenerife face parte din arhipelagul spaniol al Insulelor Canare, care se află în largul coastei de vest a Africii de Nord, în Oceanul Atlantic. În special toamna și iarna, coastele de vest și de nord ale insulelor sunt adesea lovite de valuri foarte mari cauzate de furtuni în largul Atlanticului.

Así estaba el mar, minutos antes del incidente del muelle de Puerto de la Cruz. ¿Porqué había gente caminando por el dique con el mar así y por el espigón.? #Canarias #Tenerife pic.twitter.com/vj1hZLiqMp — El Guayota (@el_guayota) November 8, 2025

Aceste valuri mari și foarte puternice se sparg doar în adâncurile mării din jurul insulelor foarte apropiate de coastă și lovesc uscatul aproape necontrolat. Consecințele pot fi devastatoare pentru persoanele care se află pe promenadă sau pe digul unui port.

Autorităţile au îndemnat populaţia să evite cheiurile şi malurile mării şi să urmeze instrucţiunile salvamarilor.



