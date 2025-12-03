Trei persoane acuzate că au furat 80.000 de euro de la blocurile pe care le administrau. Locatarii au rămas fără utilități

Cele trei persoane acuzate de delapidare sunt o femeie de 57 de ani, fiica sa de 30 de ani și ginerele de 33 de ani. Ele au sustras banii din fondul de rulment, reparații sau din neplata facturilor la apă, gaz sau energie electrică, au precizat surse juridice pentru HotNews.

În total, ele au cauzat un prejudiciu de 400.000 de lei (80.000 de euro) față de locatarii a nouă blocuri din zona Rahova – Pucheni.

Aceștia au rămas pentru câteva zile fără utilități și au fost nevoiți să plătească pentru facturile neachitate de cele trei persoane acuzate.

Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, faptele au avut loc între ianuarie 2022 și octombrie 2024, când cele trei persoane s-au folosit de calitatea de contabil, respectiv reprezentanți ai unor societăți comerciale care prestau servicii financiar-contabile, de casierie și administrație tehnică pentru asociații de proprietari.

În acest dosar, polițiștii au efectuat miercuri percheziții la cinci adrese din municipiul București și în județele Tulcea și Ilfov.

Cele trei persoane, acuzate de comiterea infracțiunii de delapidare, au fost identificate și urmează să fie duse la audieri.