Trei prim-vicepreședinți PNL vor ca liberalii să continue la guvernare. Care sunt liderii care cer intrarea în opoziție

Liderii PNL participă la consultări cu partidele parlamentare organizate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Imediat după adoptarea moțiunii de cenzură, liderii PNL s-au lansat într-un val de postări pe rețelele sociale privind viitorul partidului. Trei dintre cei patru prim-vicepreședinți vor ca PNL să rămână la guvernare, în timp ce alte figuri marcante ale partidului rămân alături de Ilie Bolojan, cerând intrarea în opoziție.

În fruntea taberei care se pronunță pentru rămânerea la guvernare se plasează trei prim-vicepreședinți ai partidului, după ce și Adrian Veștea și-a precizat poziția.

„După moțiunea de astăzi, consider că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele proeuropene și să identifice soluții pentru a continua guvernarea. Și spun acest lucru mai ales în numele aleșilor locali liberali – primari, președinți de consilii județene, consilieri – care duc, zi de zi, administrația acestei țări mai aproape de oameni”, a scris Veștea, care este și președinte al CJ Brașov.

Adrian Veștea: „Să nu ne retragem demonstrativ”

Adrian Veștea susține că PNL are o responsabilitate față de aleșii săi locali care au nevoie de susținere în proiectele lor de la București.

„Am învățat un lucru simplu: țara asta nu se construiește din declarații, ci din șantiere terminate și din proiecte duse până la capăt. PNL este, astăzi, mai mult ca oricând, partidul care livrează. Datoria noastră nu este să ne retragem demonstrativ, ci să ne facem treaba, acolo unde se iau deciziile în țara noastră”, a conchis Adrian Veștea.

Cătălin Predoiu nu exclude o întoarcere la guvernare în ciuda rezoluției anti-PSD: „Nu înseamnă că nu putem discuta în partid orice va fi”.

Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu a declarat, marţi, după ce a fost votată moţiunea de cenzură, că nu trebuia să se ajungă în această situaţie, iar negocierile trebuiau să continue.

Liberalii din Ilfov cer refacerea alianței cu PSD

După Cătălin Predoiu, încă un prim-vicepreședinte al PNL a cerut ca partidul să rămână la guvernare într-o „coaliție proeuropeană”. Este vorba de senatoarea de Ilfov Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei de apărare din Senat, care a afirmat că liberalii nu ar trebui să dea dovadă de încăpățânare și rigiditate.

„Îl respect pe Ilie Bolojan pentru întreaga sa carieră și pentru lucrurile îndrăznețe pe care și le-a asumat ca premier. Și mi-aș dori ca, în acest punct de cotitură, PNL să nu confunde demnitatea cu încăpățânarea, și consecvența cu rigiditatea”, a scris Nicoleta Pauliuc, într-o postare pe Facebook.

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, care este și liderului filialei județene a liberalilor, a fost și mai categoric.

„PNL nu pleacă nicăieri. Ne-am asumat guvernarea într-un moment greu, am început reforme pe care alții le-au amânat ani la rând, am readus seriozitatea în relația cu instituțiile europene și am pus țara pe un drum corect. Acest drum trebuie continuat”, a scris Thuma, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

Un alt președinte de consiliu județean, Toma Petcu, șef al organizației din Giurgiu și vicepreședinte al PNL, are o poziție similară.

„Nu poți să îți asumi decizii grele pentru țară, să stai la masa unde se hotărăsc lucrurile importante și apoi să alegi opoziția doar ca să eviți costul. Politica serioasă nu funcționează așa. Continuitatea nu este comodă, dar este singura formă de respect față de oameni”, afirmă Petcu.

Ciucu și Motreanu, liderii taberei pro-Bolojan

În tabăra care cere o poziționare dură față de PSD și intrarea în opoziție se plasează al patrulea prim-vicepreședinte, Ciprian Ciucu, și secretarul general Dan Motreanu.

„Moțiunea suveranistă, antieuropeană a trecut. Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează. Sus inima!”, a scris pe Facebook primarul Capitalei.

Dan Motreanu s-a pronunțat pentru intrarea în opoziție a partidului, guvernarea trebuind să fie preluată de partidele care au demis cabinetul Bolojan.

„PSD și AUR au dărâmat guvernul Bolojan și au majoritate parlamentară. Nu mai pot juca teatru politic. Au datoria să își asume guvernarea, să vină cu o propunere de premier și un program clar. Nu poți să dai jos un guvern și apoi să fugi de responsabilitate”, susține Motreanu.

Turcan: „Delimitare totală de PSD”

Pentru o poziție dură față de PSD se pronunță și vicepreședintele Raluca Turcan, care a spus că social-democrații nu mai pot fi un partener cu credibilitate.

„Cu astfel de actori politici, orice construcție devine imposibilă. În acest context, poziția mea este fermă: delimitare totala de PSD. Nu există bază pentru colaborare, nu există încredere, nu există viitor comun”, a scris Raluca Turcan.

Un alt vicepreședinte, Robert Sighiartău, a reluat aceeași idee. „S-a conturat o nouă majoritate în Parlament, în jurul PSD și AUR. Este responsabilitatea lor să își asume guvernarea și să vină cu soluții pentru problemele României. PNL știe ce are de făcut. Ne-am regăsit direcția. Mergem mai departe cu respect pentru oamenii cinstiți, pentru cei care muncesc și țin această țară în picioare. Fără compromisuri”, a afirmat Sighiartău.