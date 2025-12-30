Trei români, printre turiștii afectați de accidentul de telecabină din Italia. Anunț despre starea lor de la ministrul de Externe

Aproximativ o sută de persoane au rămas blocate în zona Pasului Moro, la o altitudine de aproximativ 2.800 de metri, în comuna Macugnaga, regiunea italiană Piemont. Credit line: VVFF / Zuma Press / Profimedia

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat, marți seară, că trei români se numără printre cei aproximativ 100 de turiști care au rămas blocaţi la 3.000 de metri altitudine, pe un munte din Italia, după ce telecabina în care se aflau a lovit bariera stației de sosire.

Cei trei români care au rămas blocați în telecabina din stațiunea montană Macugnaga au fost evacuați și sunt într-o stare bună, a transmis Oana Țoiu. Ministrul a mai precizat că telecabina care efectuează transportul turiștilor a funcționat necorespunzător la oprirea în stațiile de urcare, respectiv coborâre.

„Pe parcursul ultimelor ore am ținut legătura cu Consulatul General al României la Torino, care s-a autosesizat și s-a aflat în legătură cu autoritățile italiene. Acestea au intervenit la fața locului pentru evacuarea celor aproximativ 100 de persoane rămase blocate în telecabine și avem vești bune: cei trei cetățeni români, despre care avem cunoștință, aflați în telecabină, au fost evacuați și sunt într-o stare bună”, a scris șefa diplomației române, pe Facebook.

Ea a adăugat că nu sunt raportate victime grave, iar operațiunile de salvare sunt în curs de finalizare.

Totodată, Oana Țoiu amintește că românii afectați și familiile acestora au la dispoziție non-stop numărul de telefon de urgență al Consulatului General al României la Torino.

„Vă încurajez pe toți cei care călătoriți în aceste zile de vacanță să descărcați ‘Călătorește informat’, aplicația digitală gratuită a MAE actualizată de curând. Este relansată cu mai multe funcționalități utile în călătoriile din străinătate, are alerte personalizate, ghiduri și informații utile despre destinații, contacte consulare și proceduri în caz de urgență.Vă poate fi o sursă utilă de informații, dar puteți semnala ușor consulatelor prezența dumneavoastră în țara de destinație și puteți găsi numerele de urgență”, transmite ministrul.

Telecabina Macugnaga a fost construită în 1962 și a fost supusă unei revizii generale la începutul anului 2023, fiind înlocuite motoarele, scripeții și cabinele. Lucrările au costat două milioane de euro, din care 1,8 milioane au fost finanțate de Regiunea Piemont și 200.000 de euro de municipalitatea Macugnaga.