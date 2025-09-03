Trei state democrate americane formează o „alianţă sanitară” care să riposteze la politica privind vaccinurile a administraţiei Trump

California şi alte două state din vestul SUA au anunţat miercuri că formează o „alianţă sanitară” pentru a propune propriile lor recomandări vaccinale, o iniţiativă menită să contracareze eforturile administraţiei Trump pentru reformarea politicii vaccinale a ţării, informează France Presse și Agerpres.

Anunţarea acestei alianţe survine în plină confruntare mediatică între guvernul federal şi Centrul pentru control şi prevenire a bolilor (CDC), care constituie principala agenţie sanitară a ţării.

După ce a iniţiat o reformă majoră a acestei agenţii, ministrul american al sănătăţii, Robert Kennedy Jr, contestat pentru poziţiile sale anti-vaccinuri, a destituit-o pe cercetătoarea care se afla la conducerea ei, demisie care a suscitat un val de condamnare în rândul instituţiilor medicale şi al stângii americane.

„Ca răspuns la recentele acţiuni federale care au compromis independenţa CDC şi au stârnit îngrijorări în ceea ce priveşte politizarea ştiinţei, California, Oregon şi statul Washington lansează procesul menit să le furnizeze locuitorilor lor recomandări unificate bazate pe dovezi”, explică guvernatorii democraţi ai acestor state într-un comunicat comun.

Această alianţă va viza să furnizeze locuitorilor recomandări vaccinale, precum şi informaţii cu privire la eficacitatea şi siguranţa vaccinurilor „elaborate de oameni de ştiinţă, medici şi alţi responsabili de încredere ai sănătăţii publice”, au detaliat ei.

Cu obiectivul ca aceste linii directoare să poată înlocui cele tradiţionale furnizate de CDC.

„CDC a devenit un instrument politic ce promovează tot mai mult ideologia în locul ştiinţei”, acuză în acest comunicat guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, care încearcă să-şi asume rolul de opozant principal faţă de Donald Trump.

„California, Oregon şi (statul) Washington nu vor permite ca populaţia statelor noastre să fie pusă în pericol”, a subliniat el.