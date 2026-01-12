Trump a acceptat să nu intervină militar în Mexic, anunță președinta Sheinbaum

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, ține o conferință de presă, în Mexico City, pe 2 ianuarie 2026. FOTO: Luis Barron/Eyepix Group / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a avut o convorbire telefonică luni cu omologul său american, Donald Trump, pe fondul tensiunilor legate de modul de combatere a puternicelor carteluri de droguri care operează în Mexic, informează agenția germană de presă DPA.

Ulterior, Sheinbaum a declarat, într-o conferință de presă, că a respins din nou oferta lui Trump de a trimite trupe americane în Mexic pentru a ajuta guvernul în lupta împotriva cartelurilor, propunere ce îi alarmase pe mulți mexicani, care o consideră încălcare a suveranității naționale.

Președinta Mexicului a afirmat că, în convorbirea telefonică de 15 minute, s-a discutat și despre un acord potrivit căruia SUA nu vor întreprinde acțiuni militare unilaterale pe teritoriul mexican, notează Agerpres.

Pe rețelele de socializare, lidera Mexicului a calificat schimbul de opinii cu șeful administrației americane drept o „conversație foarte bună”, adăugând că „colaborarea și cooperarea într-un cadru de respect reciproc dau întotdeauna rezultate”.

„Vorbim despre munca comună care a fost depusă în probleme de securitate. Există rezultate foarte importante în urma acestei colaborări. De exemplu, traficul de fentanil din Mexic în SUA a fost redus cu 50%”, a scris Sheinbaum.

Trump a criticat în repetate rânduri modul în care președinta mexicană a combătut violența cartelurilor, afirmând că Mexicul este controlat efectiv de acestea.

Liderul de la Casa Albă a sugerat în mai multe rânduri că SUA ar putea lua măsuri mai ferme împotriva cartelurilor, comentarii care i-au neliniștit pe oficialii din Mexic.

Cu ocazia convorbirii telefonice, Sheinbaum a precizat că a reiterat opoziția Mexicului față de intervențiile militare străine în alte țări.