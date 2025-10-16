Trump a aprobat operațiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei și amenință cu atacuri terestre / Reacția lui Nicolas Maduro

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că a autorizat operațiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei și că ia „în considerare” atacuri împotriva cartelurilor venezuelene. Anunțul a stârnit furia autorităților de la Caracas care au denunțat „loviturile de stat puse la cale de CIA”, relatează AFP, citată de Agerpres, și BBC.

Anunțul a fost făcut de Trump în cadrul unei conferințe de presă, la scurt timp după apariția unor informații în New York Times privind autorizarea CIA de a efectua „operațiuni sub acoperire” în Venezuela.

„Am autorizat-o din două motive, de fapt”, a spus Trump jurnaliștilor, înainte de a enumera argumente familiare acuzându-l pe Maduro că conduce un regim de „narcoterorism” și eliberează prizonieri pentru a-i trimite în Statele Unite.

„În primul rând, ei (Venezuela) și-au golit închisorile în Statele Unite ale Americii. Și celălalt lucru sunt drogurile. Avem o mulțime de droguri care vin din Venezuela, iar o mulțime de droguri venezuelene vin pe mare, așa că puteți vedea asta, dar îi vom opri și pe uscat”, a spus Trump.

Întrebat dacă a dat CIA autorizația de a-l „neutraliza” pe Maduro, Trump a răspuns: „Este o întrebare ridicolă. Ei bine, nu este chiar o întrebare ridicolă, dar nu ar fi ridicol din partea mea să răspund la ea?”, a spus el.

„Nu vreau să vă spun mai multe, dar ne uităm acum la partea terestră, pentru că avem un control foarte bun asupra mării”, a răspuns Donald Trump la întrebarea unui jurnalist despre potențiale atacuri terestre.

Administrația Trump a atacat deja recent în apele internaționale cel puțin cinci ambarcațiuni suspectate de transport de droguri în Caraibe, omorând cel puțin 27 de persoane, după ce în august a desfășurat opt nave de război și un submarin cu propulsie nucleară în largul coastelor Venezuelei, oficial în cadrul unei operațiuni antidrog.

Experții în drepturile omului numiți de ONU au descris raidurile drept „execuții extrajudiciare”.

Apelul făcut de Maduro la televiziune

Nicolas Maduro, a cărui legitimitate ca președinte al Venezuelei este contestată la nivel internațional după alegerile controversate de anul trecut, a apărut miercuri seară la televiziune pentru a avertiza împotriva unei escaladări.

„Nu schimbării de regim, care ne amintește atât de mult de războaiele nesfârșite și eșuate din Afganistan, Irak, Libia și așa mai departe”, a spus liderul socialist, citat de BBC.

„Nu loviturilor de stat orchestrate de CIA”, a mai spus Maduro.

Într-un mesaj apoi pe Telegram, el a spus că mobilizează armata, poliția și miliția civilă pentru a apăra țara sa, bogată în petrol.

Mai devreme în cursul zilei de miercuri, președintele Maduro a continuat un program de manevre militare în toată țara, desfășurând în special forțe în Petare și Catia, cele mai mari două cartiere muncitorești din Caracas.

În acest context, el a ordonat joi manevre militare la granița cu Columbia, în statele Tachira, Apure și Amazonas.

Tocmai prin această zonă extrem de poroasă tranzitează o parte din cocaina din Columbia, principalul producător mondial. Este una dintre posibilele ținte menționate de surse apropiate Casei Albe, notează AFP.