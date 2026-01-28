Voci republicane se alătură democraților și cer demisia șefei Securității Interne Kristi Noem, după uciderea lui Alex Pretti în Minneapolis / Pas înapoi al Casei Albe

Președintele SUA Donald Trump a declarat că încă are încredere în Noem și a calificat munca ei la frontieră drept „un succes extraordinar”, scrie NBC News. Dar Casa Albă s-a distanțat de declarațiile făcute de aceasta după incidentul din Minneapolis.

Senatorii republicani Thom Tillis și Lisa Murkowski au cerut marți demisia secretarei pentru Securitate Internă Kristi Noem, primii republicani din Congres care fac presiuni pentru înlăturarea acesteia, pe fondul apelurilor venite deja din partea democraților.

Întrebat dacă are încredere în Noem, Tillis, republican din Carolina de Nord, a declarat reporterilor de la Capitol Hill: „Nu, deloc. Cred că ar trebui să plece”.

Tillis, care nu candidează pentru un nou mandat în Congres, a spus că unele dintre acțiunile lui Noem reflectă „un mod de gândire amatoristic, de asistent manager”, calificându-le „inacceptabile” pentru cineva care ocupă o funcție la nivel de cabinet.

„Dacă aș fi în locul ei, nu aș putea găsi niciun motiv de mândrie în ultimul an”, a spus el.

Murkowski, republicană din Alaska, al cărei mandat se încheie în ianuarie 2029, a declarat că Noem nu ar trebui să conducă Departamentul pentru Securitate Internă (DHS).

„Da, ar trebui să plece”, a declarat Murkowski pentru NBC News.

Trump are încredere în Noem

Tillis și Murkowski, care s-au arătat mai dispuși decât alți politicieni republicani să se distanțeze de administrație, au făcut aceste declarații la câteva zile după ce agenții federali l-au împușcat mortal pe Alex Pretti în Minneapolis, orașul în care un ofițer de imigrare a ucis-o pe Renee Good luna aceasta.

Tillis a spus că Noem sau președintele Donald Trump trebuie să decidă dacă ea ar trebui să demisioneze.

DHS nu a comentat declarațiile senatorilor, dar Casa Albă a făcut referire la comentariile lui Trump de mai devreme.

Într-un interviu acordat Fox News, Trump a declarat că încă are încredere în Noem, calificând munca ei la frontieră drept „un succes extraordinar”, menționând totodată că realizările ei au avut loc alături de „țarul” frontierei Tom Homan „și de întregul grup”.

Marți, Homan a preluat conducerea operațiunilor în Minneapolis, înlocuindu-l pe comandantul Patrulei de Frontieră Gregory Bovino ca principal punct de contact pentru operațiunile de aplicare a legii în materie de imigrație în teren.

Casa Albă s-a distanțat totuși de primele declarații făcute de Noem

După ce Pretti a fost ucis săptămâna trecută, Noem s-a grăbit să îi apere pe oficialii federali, susținând că Pretti s-a apropiat de ofițeri cu o armă „dorind să le facă rău” și că „a opus rezistență” când aceștia „au încercat să-l dezarmeze”.

Însă înregistrările video ale martorilor oculari au contrazis această versiune, arătând că Pretti nu avea nicio armă în mână în timpul confruntării care s-a sfârșit cu moartea sa.

Luni, Casa Albă s-a distanțat de declarațiile lui Noem, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, afirmând că Trump „dorește să lase faptele și ancheta să vorbească de la sine”.

Liderul majorității republicane din Senat, John Thune, a evitat marți să spună dacă are încredere în Noem.

„Ea servește la discreția președintelui”, a declarat el reporterilor. „Important este că președintele are încredere în echipa sa”, a adăugat el.

Unii republicani au declarat că au încredere în Noem, printre care senatoarea Cynthia Lummis, republicană din Wyoming, în timp ce senatorul James Lankford, republican din Oklahoma, a afirmat că ea ar trebui să implementeze „schimbări de politică” la DHS și să analizeze recentul incident armat din Minnesota.

Senatoarea centristă Susan Collins, republicană din Maine, care prezidează Comisia pentru alocări bugetare care controlează bugetul DHS, nu a mers atât de departe ca Murkowski sau Tillis când a fost întrebată despre Noem.

„Am îndemnat-o să ia o pauză atât în Minnesota, cât și în Maine, în ceea ce privește această intensificare a aplicării legii”, a declarat Collins marți.

Presiunile democraților

Numeroși democrați din Congres au declarat deja că Noem ar trebui să demisioneze. Cu toate acestea, unii au avertizat că demiterea lui Noem nu va schimba politica de imigrare.

„Nu este calificată, dar nici următorul secretar al DHS nu va fi”, a declarat senatorul Chris Murphy, democrat din Connecticut. „Numele de pe ușa DHS nu contează cu adevărat. Aceasta este o operațiune condusă de președinte și Stephen Miller.”

Senatorul Tim Kaine, democrat din Virginia, a declarat că demiterea lui Noem „ar fi o mișcare inteligentă din partea administrației”.

„Dar nu-l vreau pe Steve Miller”, a spus el, referindu-se la adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe pentru politici. „Adică, demiterea nu este suficientă, pentru că atunci se pune întrebarea: pe cine vei pune în locul lui?”

Atenția acordată lui Noem vine și în contextul în care Senatul se confruntă cu un termen limită crucial, vineri la miezul nopții, pentru a adopta un proiect de lege privind finanțarea guvernului, pe care democrații au amenințat că nu îl vor susține.

Democrații au clarificat că îl vor bloca, cu excepția cazului în care partea referitoare la DHS va fi revizuită pentru a include măsuri de protecție și de responsabilizare în ceea ce privește operațiunile de aplicare a legilor privind imigrația.

Murphy a spus că niciun fel de acțiuni executive sau promisiuni ale lui Trump nu pot convinge democrații.

„Nu putem avea încredere că își vor respecta promisiunile. Așadar, trebuie să modificăm proiectul de lege privind DHS și să includem reforme în textul proiectului de lege”, a spus acesta.