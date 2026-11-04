Trump a pierdut controlul Congresului la midterm. Nu e primul președinte SUA în această situație. Ce rezultate au obținut ceilalți lideri

Doar de două ori în ultimele 20 de alegeri midterm, partidul președintelui a câștigat locuri în Camera Reprezentanților.

Alegerile midterm, numite astfel pentru că au loc la jumătatea mandatului președintelui SUA, sunt văzute ca un referendum privind realizările liderului de la Casa Albă. În marea majoritate a cazurilor, rezultatele au fost negative pentru partidul președintelui american, inclusiv în acest an.

Spre deosebire de Camera Reprezentanților, doar o treime din locuri din Senat sunt disputate în alegerile midterm ceea ce face mai dificilă schimbarea majorității.

Așa că, începând cu 1946, partidul președintelui a pierdut locuri în Senat în 13 dintre cele 20 de alegeri midterm. A pierdut însă controlul asupra camerei doar în șase dintre acestea.

În alegerile din 2026, republicanii au pierdut controlul și în Senat și în Camera Reprezentanților, o înfrângere considerată drept un mesaj transmis de americani lui Donald Trump.

Clinton și Bush jr, singurii pe plus. Obama, cea mai drastică înfrângere

Doar în două ocazii, partidele președinților americani au câștigat locuri în Camera Reprezentanților în alegerile midterm. S-a întâmplat în 1998 când democrații lui Bill Clinton au câștigat 4 locuri și în 2022 când republicanii lui George W. Bush au câștigat 8 locuri.

Cea mai mare înfrângere a suferit-o Barack Obama în 2010. Atunci, democrații au pierdut 63 de locuri în Camera Reprezentanților în timpul alegerilor midterm.

În alegerile midterm din primul mandat al lui Trump, în 2018, republicanii au pierdut 41 de locuri în Camera Reprezentanților. În 2022, democrații lui Joe Biden au pierdut 9 locuri.

După alegerile din 2024, Partidul Republican avea majoritatea în Camera Reprezentanților, obținând 220 de mandate, în timp ce Partidul Democrat a obținut 215.

Acum, democrații au preluat controlul asupra Camerei Reprezentanților. Rezultatele preliminare ale alegerilor din 2026 arată 228 de locuri sigure pentru democrați și 139 pentru republicani, dar mai sunt 68 de curse strânse unde câștigătorul nu a fost declarat.

Cum s-au descurcat președinții în alegerile pentru Senat

Republicanii lui Dwight Eisenhower au suferit cea mai mare înfrângere din Senat din ultimul secol, pierzând 13 locuri în 1958.

Democrații lui Truman au pierdut 12 locuri în 1946, iar democrații lui Obama au pierdut nouă locuri în 2014, cedând controlul Senatului către republicani.

Partidele a șase președinți au reușit să câștige locuri în Senat în ultimele 20 de alegeri midterm. Este vorba de: John F. Kennedy (1962), Richard Nixon (1970), Ronald Reagan (1982), George W.Bush (2002), Donald Trump (2018) și Joe Biden (2018).

În 1998, în timpul lui Bill Clinton, niciun mandat din Senat nu a fost pierdut de democrați sau republicani.

Republicanii aveau înainte de alegerile de marți o majoritate de 53-47 în Senat. Democrații au reușit să preia controlul asupra a șapte mandate. Acum, au o majoritate de 54-44, potrivit rezultatelor preliminare. Mai sunt două state, Alaska și Mississippi, unde rezultatul este extrem de strâns și câștigătorul va fi știut abia când toate voturile vor fi numărate.