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Actualitate

Trump a pierdut controlul Congresului la midterm. Nu e primul președinte SUA în această situație. Ce rezultate au obținut ceilalți lideri

Sebastian Pricop
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Alegerile midterm, numite astfel pentru că au loc la jumătatea mandatului președintelui SUA, sunt văzute ca un referendum privind realizările liderului de la Casa Albă. În marea majoritate a cazurilor, rezultatele au fost negative pentru partidul președintelui american, inclusiv în acest an.

  • Donald Trump și republicanii au fost măturați de un tsunami democrat. A pierdut și controlul Camerei Reprezentanților, nu doar a Senatului.
  • Nu este singurul președinte în situația asta. Sunt doar doi lideri americani care au încheiat aceste alegeri pe plus în ambele camere.

Doar de două ori în ultimele 20 de alegeri midterm, partidul președintelui a câștigat locuri în Camera Reprezentanților.