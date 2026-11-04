HARTĂ. Statele unde democrații au întors controlul asupra Senatului. Unde și-au păstrat republicanii mandatul la limită

Democrații au reușit să câștige cursele electorale în șapte state unde republicanii aveau în prezent mandate de senatori și astfel și-au asigurat majoritatea în Senatul american, potrivit rezultatelor preliminare publicate de CNN și New York Times. În alte două state americane – Florida și Louisiana – republicanii au păstrat mandatele, însă la o diferență foarte mică.

În acest moment, democrații au asigurată o majoritate de 54 de mandate, în timp ce republicanii au 44.

Senatul are în total 100 de membri. Ultimele două mandate urmează să fie atribuite în urma unor curse foarte strânse unde voturile încă sunt numărate la momentul publicării acestui articol și nu avem un câștigător.

Uriașele surprize produse de democrați

Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Carolina de Nord, Carolina de Sud și Maine sunt statele unde democrații au reușit să întoarcă rezultatul în favoarea lor.

Texas și Kansas sunt două mari surprize ale alegerilor midterm, întrucât ambele state erau văzute drept bastioane republicane.

Democrații nu au mai câștigat un mandat de senator în Kansas din 1932. Acum, pastorul Adam Hamilton l-a învins pe actualul senator republican Roger Marshall cu 51% la 46%, potivit rezultatelor preliminare.

James Talarico a devenit marți seară primul democrat ales în Senatul SUA pentru a reprezenta Texasul în ultimii 38 de ani şi primul democrat ales la nivel statal din 1994. În vârstă de 37 de ani, Talarico l-a învins pe Ken Paxton 55 la 43%, potrivit rezultelor preliminare.

Ken Paxton a fost unul din candidații preferați ai președintelui Donald Trump care l-a sprijinit în cursa internă a republicanilor să-l învingă pe senatorul în funcție John Cornyn.

Victorii democrate în state câștigate acum doi ani de Trump

Președintele Donald Trump a câștigat în Iowa cu o diferență de peste 10% în 2024. În alegerile midterm, democratul Josh Turek a câștigat mandatul de senator în fața republicanei Ashley Hinson, cu 50,5% la 46,4, potrivit rezultatelor preliminare. Turek îl va înlocui pe senatorul republican Joni Ernst, care se retrage din funcție.

O altă înfrângere importantă pentru administrația Trump a avut loc în Ohio. Aici, președintele Trump a învins-o pe Kamala Harris cu 11% în urmă cu doi ani. Mai mult, J.D. Vance a fost senator de Ohio înainte de a fi vicepreședinte.

În urma voturilor de marți, democrata Sherrod Brown l-a învins pe senatorul republican Jon Husted și a preluat mandatul pentru democrați. Ea a obținut 49,7% din voturi, față de 45,5% pentru republican, potrivit rezultatelor preliminare.

Donald Trump a câștigat în Carolina de Nord în toate cele trei alegeri prezidențiale în care a luat parte. De asemenea, democrații nu mai câștigaseră aici un post de senator din 2008.

Marți seară, democratul Ray Cooper a obținut o victorie clară în fața republicanului Michael Whatley, cu 58,7 la 39,1%, potivit rezultatelor preliminare. El îl va înlocui pe republicanul Thom Tillis, care nu a mai candidat pentru un nou mandat.

Carolina de Sud l-a votat pe președintele Donald Trump cu un avans de aproape 18 puncte în 2024 și nu a mai ales un senator democrat de aproape trei decenii. Aici, senator a fost republicanul Lindsay Graham, din 2003 până la decesul său în iulie 2026.

Pentru republicani a candidat acum sora fostului senator, Darline Graham. Ea a fost învinsă de democrata Annie Andrews care a obținut 51,1% din voturi, față de 46,7%.

Înfrângere pentru o senatoare cu 5 mandate

Susan Collins a fost singura senatoare republicană care a candidat pentru realegere în acest ciclu electoral într-un stat în care fosta vicepreședintă Kamala Harris a câștigat în 2024. Collins era senatoare de Maine din 1997, fiind cea mai longevivă membră a Congresului din statul Maine și cea mai longevivă femeie republicană din Senat.

Ea a fost învinsă la vot acum de democratul Troy Jackson cu 53,8 la 46,1%, potrivit rezultatelor preliminare.

Statele unde republicanii s-au impus la limită

Trump a câștigat statul Louisiana în 2024 cu peste 60% din voturi. Acum, republicana Julia Letlow a reușit la limită să-l învingă pe democratul Jamie Davis și să mențină mandatul de senator la republicani. Ea a obținut 50,9% din voturi, în timp ce democratul a avut 49,1%.

O cursă foarte strânsă a avut loc și în Florida, unde Ashley Moody a câștigat un nou mandat de senatoare cu 50,9% la 48% obținut de democrata Angle Nixon.

Trump a învins-o pe Harris în Florida cu 13,1 puncte procentuale, cea mai mare marjă de victorie înregistrată vreodată de un candidat și prima victorie cu o marjă de două cifre la nivel prezidențial în acest stat din 1988.

Unde cursele sunt încă deschise

La ora publicării acestui articol, câștigătorii nu sunt încă deciși în cursele din Alaska și Mississippi.