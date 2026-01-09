Trump amenință cu noi bombardamente în Nigeria

Clădirile distruse din Offa, pe 27 decembrie 2025, distrugeri cauzate de resturile munițiilor folosite în atacurile americane asupra unor militanți cu legături cu gruparea Statul Islamic din Nigeria. FOTO: Abiodun Jamiu / AFP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a afirmat că ar putea urma mai multe atacuri ale SUA în Nigeria în cazul în care creștinii vor fi uciși în această țară africană, chiar dacă autoritățile de la Abuja au negat anterior că persoanele creștine din Nigeria sunt supuse unei persecuții sistematice, informează Reuters.

Declarațiile lui Trump au fost făcute într-un interviu acordat The New York Times (NYT), care a fost publicat joi pe site-ul ziarului american.

Liderul de la Casa Albă a făcut aceste afirmații când a fost întrebat despre bombardamentul militar al Washingtonului desfășurat în ziua de Crăciun în Nigeria. Armata SUA a transmis, la momentul respectiv, că a efectuat un atac împotriva militanților Statului Islamic (ISIS) în nord-vestul Nigeriei, la cererea guvernului de la Abuja.

Nigeria a precizat atunci că atacul a fost o „operațiune comună” care viza „teroriștii” și că „nu a avut nimic de-a face cu o anumită religie”.

„Mi-ar plăcea să fi fost un bombardament singular… Dar dacă vor continua să ucidă creștini, vor fi multe lovituri”, a declarat Trump, în interviul pentru NYT.

Când a fost întrebat despre ce a spus propriul său consilier pentru Africa, care a susținut că militanții Statului Islamic și ai grupării islamiste nigeriene Boko Haram ucid mai mulți musulmani decât creștini, Trump a răspuns: „Cred că și musulmanii sunt uciși în Nigeria. Dar în majoritate sunt creștini”.

La sfârșitul lunii octombrie, Trump a început să avertizeze că creștinismul se confruntă cu o „amenințare existențială” în Nigeria și a amenințat că va interveni militar în această țară din Africa de Vest, pe motiv că, potrivit lui, aceasta nu reușește să oprească violențele îndreptate împotriva comunităților creștine.

Populația Nigeriei, de peste 230 de milioane de oameni, este împărțită aproximativ în mod egal între creștini, care predomină în sud, și musulmani, care predomină în nord.

Deși Nigeria se confruntă cu probleme persistente de securitate, inclusiv violențe și răpiri comise de insurgenții islamiști din nord, țara neagă cu tărie că creștinii sunt supuși unei persecuții sistematice.

Guvernul de la Abuja a răspuns la amenințările anterioare ale lui Trump afirmând că intenționează să colaboreze cu Washingtonul împotriva militanților, respingând în același timp limbajul SUA care sugera că creștinii se află într-un pericol deosebit. Autoritățile nigeriene spun că militanții au ucis la fel de mulți musulmani cât și creștini.