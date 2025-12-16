Trump anunță că se va adresa națiunii. Când va ține discursul

Președintele Donald Trump face o declarație în fața reporterilor, la Washington, pe 13 decembrie 2025. FOTO: - / INSTAR Images / Profimedia

Președintele american Donald Trump a anunțat că se va adresa națiunii miercuri seară, în cadrul unui discurs televizat, afirmând că anul care a trecut de la revenirea lui la putere a fost unul „excelent”, scriu Reuters și AFP.

„Dragii mei concetățeni americani: mă voi adresa națiunii mâine seară, în direct de la Casa Albă, la ora 21:00” locală (ora 02:00 GMT, în cursul nopții de miercuri spre-joi), a scris Trump, într-un mesaj publicat marți pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

„A fost un an excelent pentru țara noastră, iar ce este mai bun abia urmează!”, a adăugat liderul american, în mesaj.

Ce teme va aborda Trump

„Va vorbi ţării despre succesele ei istorice din acest an” şi „va ridica un colţ al vălului de pe anumite decizii viitoare de anul viitor”, a declarat ulterior, la Fox News, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Ea a precizat că discursul lui Trump adresat națiunii va viza teme precum imigraţia şi economia.

.@PressSec Karoline Leavitt: "President Trump is going to be giving an address to the nation tomorrow night…it's going to be a really good speech. He's going to talk a lot about the accomplishments over the past 11 months." pic.twitter.com/EtTngPMCK7 — CSPAN (@cspan) December 16, 2025

Viziunea hotărât pozitivă a preşedintelui american şi a Casei Albe face însă notă discordantă cu îngrijorările americanilor despre scumpirea traiului, exprimate în sondajele recente.

Dezamăgirea americanilor faţă de politica economică a lui Donald Trump, care se bazează în mare parte pe taxe vamale, îi îngrijorează pe republicani, cu mai puţin de un an înaintea alegerilor de la jumătate de mandat („midtermes”), notează News.ro.

Unii conservatori îi cer liderului de la Casa Albă să se concentreze mai mult asupra subiectelor interne.