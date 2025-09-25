Trump cere o anchetă pentru „triplul sabotaj” după seria de probleme tehnice de la ONU

Oprirea neașteptată a unei scări rulante la sosirea lui Donald Trump și a Melaniei Trump. Credit line: UN Photo via Bestimage / Bestimage / Profimedia

Donald Trump a cerut miercuri ca ONU să deschidă imediat o „anchetă” după „triplul sabotaj” a căruit victimă susține că a fost cu o zi înainte, cu ocazia discursului său în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite, transmite AFP.

Liderul de la Casa Albă a făcut referire la o defecțiune a scării rulante la sosirea sa, apoi o defecțiune a prompterului și o problemă cu sonorizarea în timpul discursului său.

„Nu a fost o coincidență, a fost un triplu sabotaj la ONU. Ar trebui să le fie rușine. Trimit o copie a acestei scrisori secretarului general (al ONU) și cer o anchetă imediată”, a scris președintele președintele american, într-un mesaj lung și furios pe rețeaua sa Truth Social.

„Ceea ce s-a întâmplat ieri (marți, n.r.) la ONU este O RUȘINE – Nu unul, nu două, ci trei evenimente răuvoitoare!”, s-a înfuriat Trump.

Liderul american se pronunțase deja marți de la tribună împotriva acestor probleme tehnice, înainte de a susține un discurs care a luat forma unui adevărat rechizitoriu, sceptic față de climă și anti-imigrație, extrem de critic la adresa Europei și a ONU.

Scara rulantă s-a oprit brusc

La sosirea la sediul ONU din New York, scara rulantă a clădirii din New York s-a oprit brusc, chiar în momentul în care președintele american și prima doamnă a SUA, Melania Trump, au pășit pe ea.

NEW YORK, SUA – 23 SEPTEMBRIE 2025: Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump urcă pe o scară rulantă care s-a defectat, la sosirea lor la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU. FOTO: Alexi J. Rosenfeld / Getty images / Profimedia

După un moment de confuzie, Melania a urcat repede scara rulantă blocată, în timp ce Trump a urmat-o.

„Mecanismul de siguranță a fost acționat din greșeală de cineva care se afla în fața președintelui”, a declarat marți pentru AFP Stéphane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, adăugând că scările au fost repuse în funcțiune.

El a precizat mai târziu într-un comunicat că persoana respectivă era un cameraman al Casei Albe.

„Examinăm declarația ONU pentru a o corobora”, a declarat miercuri pentru AFP, sub anonimat, un responsabil al Serviciului Secret, însărcinat cu protecția personalităților politice americane.

Probleme cu prompterul și sunetul, reclamate de Trump

Donald Trump, mereu foarte sensibil la încălcările protocolului, a deplâns și el faptul că prompterul nu a funcționat la începutul discursului său.

„Nu avem niciun comentariu, deoarece prompterul pentru președintele american este gestionat de Casa Albă”, a declarat purtătorul de cuvânt al șefului ONU.

Miercuri, Donald Trump a adăugat o a treia critică, referitoare la calitatea sunetului în timpul discursului său. „După discurs, mi s-a spus că sunetul era complet întrerupt în sală”, a scris el pe Truth Social.

„Sistemul de sonorizare a fost conceput pentru a permite persoanelor așezate la locurile lor să asculte discursurile traduse în șase limbi prin căști”, a explicat pentru AFP un responsabil al ONU, sub anonimat.