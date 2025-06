Trump contra Musk: Zece moduri în care își pot face rău reciproc

Ruptura dintre cea mai bogată persoană din lume şi preşedintele celei mai mari economii a lumii va avea consecinţe – pentru amândoi, scrie The Guardian, preluat de News.ro.

Elon Musk, în calitate de patron al mai multor companii, inclusiv Tesla, şi Donald Trump, care a beneficiat de sprijinul lui Musk în drumul său spre Casa Albă, au avut până acum o relaţie reciproc avantajoasă.

Iată zece moduri în care Musk şi Trump şi-ar putea face rău reciproc dacă nu reuşesc să se împace, scrie publicația britanică:

Ce i-ar putea face Trump lui Musk

Să anuleze contractele guvernamentale legate de afacerile lui Musk



Ca răspuns la criticile lui Musk la adresa proiectului său de lege privind impozitele şi cheltuielile, Trump a scris joi pe platforma sa socială că anularea contractelor guvernamentale ale miliardarului ar fi o modalitate simplă de a economisi bani.



„Cel mai simplu mod de a economisi bani în bugetul nostru, miliarde şi miliarde de dolari, este să reziliem subvenţiile şi contractele guvernamentale ale lui Elon. Am fost întotdeauna surprins că Biden nu a făcut-o!” a spus Trump.

În 2024, New York Times a raportat că, în ultimul an, companiilor lui Musk – care includ producătorul de vehicule electrice Tesla şi compania de rachete SpaceX – li s-au promis 3 miliarde de dolari în aproape 100 de contracte diferite cu 17 agenţii federale.



Investigarea presupusului consum de droguri al lui Musk



New York Times şi Wall Street Journal au făcut acuzaţii cu privire la consumul intens de droguri de către Musk, ridicând semne de întrebare cu privire la cerinţele Nasa pentru contractorii săi – inclusiv SpaceX – de a menţine o forţă de muncă fără droguri. The Times a susţinut că Musk a fost avertizat în avans cu privire la teste.



Răspunzând la acuzaţiile Times pe X luna trecută, Musk a scris: „ca să fie clar, NU iau droguri!” În 2024, el a declarat că a folosit uneori ketamină pe baza unei prescripţii medicale.

Contestarea statutul de imigrant al lui Musk



Steve Bannon, un aliat al lui Trump, a declarat joi pentru Times că statutul de imigrant al lui Musk ar trebui investigat.



„Ar trebui să iniţieze o investigaţie oficială a statutului său de imigrant, deoarece sunt ferm convins că este un străin ilegal şi că ar trebui deportat din ţară imediat”, a declarat Bannon despre Musk, născut în Africa de Sud, care este cetăţean american.



Utilizarea puterilor prezidenţiale generale împotriva lui Musk



Când Trump a fost ales, observatorii au subliniat multitudinea de moduri în care o administraţie a Casei Albe favorabilă lui Musk ar putea avantaja interesele financiare ale celei mai bogate persoane din lume. Acest mediu binevoitor, care include acordarea de contracte guvernamentale şi direcţionarea agenţiilor federale care facilitează afacerile lui Musk, ar putea fi, desigur, transformat în ostil.



Richard Pierce, profesor de drept la Universitatea George Washington şi specialist în reglementări guvernamentale, a declarat atunci pentru The Guardian: „Toate autorităţile federale de reglementare şi procurorii lucrează pentru preşedinte. El le poate spune să facă sau să nu facă ceva, înţelegând că îi va concedia dacă nu se supun”.

Ostracizarea lui Musk din mişcarea Maga

Trump, în calitate de lider al avangardei „Make America great again”, îi poate închide uşile lui Musk. Congresmanul republican Troy Nehls l-a exasperat joi pe miliardar, spunându-i: „Ţi-ai pierdut naibii minţile”. El a adăugat: „Destul este destul”.



Musk poate face faţă unui astfel de oprobiu şi, având în vedere averea sa considerabilă, este o sursă importantă de finanţare pentru politicienii republicani.

Ce i-ar putea face Musk lui Trump

Să întoarcă X împotriva Casei Albe



Musk şi-a folosit platforma X şi cei peste 220 de milioane de urmăritori de pe aceasta pentru a mobiliza sprijin pentru victoria lui Trump în 2024. De asemenea, a oferit o platformă pentru opinii de dreapta care au ajutat la mediatizarea agendei Maga.



Teoretic, Musk ar putea cel puţin să îşi folosească propriul cont X pentru a-l critica pe Trump cu aceeaşi regularitate cu care a promovat politicile preşedintelui (directorul executiv al Tesla este un utilizator prolific al propriei platforme).

Totuşi, acest lucru depinde şi de influenţa lui Musk asupra electoratului american. Potrivit Pew Research Center, cinci din zece adulţi americani spun că au o părere nefavorabilă despre Musk. Dar trebuie remarcat faptul că şapte din 10 republicani sau adulţi cu orientare republicană au o părere favorabilă – oricum, Musk nu va influenţa mulţi democraţi care nu îl plac pe Trump.



Formarea unei noi mişcări politice



Musk, care valorează mai mult de 300 de miliarde de dolari (220 de miliarde de lire sterline), ar putea să îşi deturneze resursele financiare considerabile de la partidul republican şi să înfiinţeze o nouă entitate politică. Musk a cheltuit 250 de milioane de dolari pentru ca Trump să fie ales în 2024, semnalând dorinţa sa de a investi masiv în politică.



Joi, el a postat un sondaj pe X şi a întrebat: „Este timpul să creăm un nou partid politic în America care să-i reprezinte cu adevărat pe cei 80% din mijloc?” Mai mult de 80% din cei 4,8 milioane de respondenţi au votat „da”.

Crearea de probleme geopolitice cu afacerile sale



Platforma prin satelit Starlink, deţinută de SpaceX a lui Musk, joacă un rol-cheie în lupta Ucrainei împotriva unei invazii ruseşti, în timp ce China este o bază importantă de producţie şi de consum pentru Tesla. Prin intermediul afacerilor sale, Musk are, de asemenea, contacte politice în întreaga lume şi este fotografiat în mod regulat în compania liderilor mondiali. Cu toate acestea, orice prejudiciu adus de Musk poziţiei sau intereselor internaţionale ale lui Trump va trebui să fie contrabalansat cu orice efect în lanţ asupra propriilor sale afaceri.



Crearea de probleme pentru NASA



Nasa are o relaţie strânsă cu SpaceX a lui Musk, nava spaţială Dragon a companiei fiind utilizată pentru a transporta astronauţii agenţiei la şi de la Staţia Spaţială Internaţională. Musk a promis imediat că va dezafecta Dragon în urma disputei cu Trump de joi – înainte de a semnala rapid o revenire asupra deciziei. Cu toate acestea, SpaceX este o parte esenţială a operaţiunilor Nasa pe ISS.

Dezvăluiri despre Trump



Musk a făcut parte din cercul restrâns al lui Trump pentru o perioadă considerabilă de timp şi, după cum arată conţinutul contului său X, el este capabil să se ia de mai multe persoane. Cu toate acestea, membrii cercului restrâns al lui Trump vor fi avut acelaşi acces la Musk, a cărui viaţă personală devine un subiect mediatic de bază.