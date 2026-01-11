Trump, contrazis de oficiali cu acces la secrete NATO în cazul Groenlanda: „Pur și simplu nu este adevărat”

În timp ce președintele Donald Trump amenință cu preluarea controlului asupra Groenlandei pe cale pașnică sau forțată, oficialii nordici avertizează că întreaga retorică a Washingtonului se bazează pe informații false privind amenințarea ruso-chineză, potrivit Financial Times.

„Pur și simplu nu este adevărat că rușii și chinezii sunt acolo. Am văzut informațiile secrete; nu există nici nave, nici submarine”, a declarat un diplomat nordic de rang înalt care are acces la datele clasificate ale NATO pentru ziarul britanic.

Un alt diplomat a adăugat: „Ideea că apele din jurul Groenlandei sunt pline de nave sau submarine rusești și chinezești nu este adevărată. Ele se află în Arctica, da, dar pe partea rusă”.

Espen Barth Eide, ministrul de externe al Norvegiei, a respins și el aceste afirmații. „Nu este corect să se spună că Rusia sau China desfășoară o activitate intensă în jurul Groenlandei”, a declarat el pentru postul norvegian NRK în acest weekend. „Există (n.r. activitate) în vecinătatea noastră. Dar în jurul Groenlandei este foarte puțină.”

Afirmațiile oficialilor vin în contextul declarațiilor recente făcute de Donald Trump care insistă că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra Groenlandei pentru a-şi asigura propria securitate faţă de Beijing şi Moscova.

„Nu putem permite Rusiei sau Chinei să ocupe Groenlanda. Asta vor face dacă noi nu o facem. Aşadar, vom face ceva cu Groenlanda, fie pe cale paşnică, fie pe cale forţată”, a transmis, vineri, liderul de la Casa Albă.

Săptămâna trecută, președintele SUA afirma: „În acest moment, Groenlanda este acoperită de nave rusești și chinezești peste tot. Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securității naționale”. Președintele SUA a mai spus: „Dacă nu o facem noi, Rusia sau China vor prelua controlul asupra Groenlandei”.

Oficialii din Groenlanda și Danemarca subliniază că interesul Chinei pentru regiune s-a stins treptat, după ce propunerea Beijingului de a finanta construcția unor aeroporturi a fost blocată de Copenhaga în 2018, în urma presiunilor exercitate de Washington. „SUA s-au asigurat încet, dar sigur, că influența chineză dispare din Groenlanda”, a declarat la acea vreme un director executiv groenlandez.

În acest weekend, ministrul de externe al Norvegiei și unul dintre diplomații nordici de rang înalt au clarificat că activitatea submarinelor rusești este concentrată în apropierea Peninsulei Kola și în Marea Barents, departe de coastele Groenlandei.

Deși Copenhaga și Nuuk resping categoric ideea vânzării Groenlandei, oficialii sunt dispuși să extindă parteneriatul de securitate cu SUA, vizând în special monitorizarea culoarului strategic GIUK (Groenlanda-Islanda-Marea Britanie).

Liderii tuturor celor cinci partide din parlamentul Groenlandei au declarat vineri seara târziu într-o declarație comună: „Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi”.