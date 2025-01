Trump dă vina pe politicile de incluziune promovate de Obama și Biden pentru accidentul aviatic cu 67 de victime. „Vrem ca cei mai buni oameni să facă asta”

Președintele american Donald Trump i-a atacat pe foștii șefi de stat democrați, Barack Obama și Joe Biden, la conferința pe tema accidentului aviatic dintre aeronava American Airlines și un elicopter militar. El a sugerat și că tragedia î care au murit 67 de oameni a fost rezultatul politicilor DEI (diversitate, echitate și incluziune), scriu The Guardian și The Independent.

Trump a ținut, joi, un moment de reculegere pentru victimele accidentului și a lăudat eforturile echipelor care au intervenit în apele aproape înghețate ale râului Potomac de lângă Washington.

După momentul de reculegere, republicanul a numit accidentul „un moment de suferință” pentru țară și a spus că este în desfășurare „o investigație sistematică și cuprinzătoare”, condusă de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor. Totuși, el și-a continuat discursul acuzându-i pe foștii președinți americani, Barack Obama și Joe Biden, de tragedie.

Trump a acuzat că standardele de recrutare și angajare în controlul traficului aerian au fost prea relaxate în timpul administrațiilor Obama și Biden.

„Trebuie să avem cele mai înalte standarde pentru cei care lucrează în sistemul de aviație. Am schimbat standardele impuse de Obama, care erau cel mult mediocre. Doar cei cu adevărat apți, cei cu intelect superior și echilibru psihologic excepțional erau calificați să devină controlori de trafic aerian”, a declarat Trump.

El a susținut că după ce Biden a preluat mandatul a coborât standardele de recrutare ale Administrației Federale a Aviației (FAA) „mai mult ca niciodată”.

„Eu am pus siguranța pe primul loc. Obama, Biden și democrații au pus politica pe primul loc și au dus-o la un nivel la care nimeni nu a mai văzut vreodată”, a mai spus președintele SUA.

Vicepreședintele JD Vance a afirmat că „vrem să angajăm cele mai bune persoane” care sunt „cu adevărat competente pentru a-și face meseria”, scrie The Guardian.



