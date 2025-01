Niciun supraviețuitor: anunț oficial după coliziunea aeriană dintre avionul de pasageri și elicopterul militar la Washington

Compania American Airlines a confirmat că 60 de pasageri și patru membri ai echipajului se aflau la bordul avionului. Elicopterul, aflat într-un zbor de antrenament, transporta trei soldați, a declarat un oficial american. Cele două aeronave s-au prăbușit după coliziune în râul Potomac, scrie Reuters.

Oficialii americani au anunțat joi dimineață că, cel mai probabil, nu există supraviețuitori în urma coliziunii aeriene de miercuri seară dintre un avion comercial care transporta 64 de persoane și un elicopter al armatei care transporta trei militari în apropiere de Washington, DC.

Cele două aeronave s-au prăbușit în râul Potomac, în apropiere de Aeroportul Național Reagan din afara Washingtonului, iar joi dimineață autoritățile au precizat că au recuperat 27 de cadavre din apa înghețată.

„Din păcate, nu am reușit să salvăm pe nimeni”, a declarat Jack Potter, directorul executiv al Metropolitan Washington Airports Authority.

„Nu credem că există supraviețuitori”, a declarat și John Donnelly, șeful pompierilor din DC.

Oficialii au spus că operațiunea de salvare s-a transformat într-o operațiune de recuperare a trupurilor neînsuflețite ale victimelor.

Unii dintre cei aflați la bordul avionului erau patinatori care veneau din Wichita, Kansas, care a găzduit campionatele naționale de patinaj artistic în această lună. Printre pasageri se aflau și patinatori ruși, a declarat Kremlinul.

„În această dimineață, împărtășim cu toții un sentiment profund de durere”, a declarat Muriel Bowser, primarul orașului Washington.

Aproximativ 300 de oameni implicați în operațiunea de salvare s-au confruntat cu condițiile dificile din Washington.

Căutările au loc în apa tulbure și rece a Potomaculului, a declarat Donnelly, șeful departamentului de pompieri. Temperaturile au fost aproape de punctul de îngheț în zona Washington peste noapte.

Sean Duffy, secretarul american al transporturilor, a lăudat autoritățile statale și federale pentru că au lucrat la unison.

Acesta a spus că noaptea în care a avut loc accidentul a fost senină, iar elicopterul urma „un culoar de zbor standard”.

Duffy a spus că nu dorește să speculeze cu privire la cauzele accidentului, subliniind că elicopterele militare folosesc aceste culoare de zbor în fiecare zi.

„Ceva nu a mers bine aici”, a spus el, adăugând: „Aștept cu nerăbdare momentul și punctul în care vă vom putea oferi aceste informații, dar nu vreau să comentez despre asta acum”.

Tot el a spus că aeronava era, de asemenea, pe o traiectorie de zbor standard. Avionul a fost găsit răsturnat, în trei bucăți, în apa râului.

Tragedia a evidențiat problemele legate de spațiul aerian congestionat pe care îl împart aeronavele civile și militare deasupra capitalei americane, scrie Reuters.

Duffy a mai declarat că accidentul aviatic „putea fi prevenit”.

Întrebat dacă este de acord cu comentariile lui Donald Trump potrivit cărora accidentul ar fi putut fi prevenit, Duffy a răspuns afirmativ.

„Vom aștepta ca toate informațiile să vină din acest punct de vedere, dar pentru a susține ceea ce a spus președintele și ceea ce am văzut până acum, cred că acest lucru putea fi prevenit? Categoric”, a spus el.

Sistemul audio de control al traficului aerian a înregistrat ultimele momente înainte și după prăbușirea avionului regional de pasageri American Airlines și elicopterului Black Hawk al armatei americane, după ce s-au ciocnit în aer, miercuri seară, la Washington, transmite Reuters.

Înregistrarea audio a surprins ultimele comunicări cu cei trei membri ai echipajului elicopterului militar înainte ca acesta să se ciocnească de avionul Bombardier CRJ700 care transporta 64 de pasageri și membri ai echipajului.

Audio from the air traffic control tower captures the moment officials saw a plane and helicopter crash near Reagan National Airport. #WashingtonDC #NorthernVirginia #DMVnews #Virginia #Maryland #DCA #americanairlines #planecrash

📽️ NBC Washington pic.twitter.com/RnivpZOq4s