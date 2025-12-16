Trump declară drept „armă de distrugere în masă” drogul sintetic care ucide anual zeci de mii de americani – mișcare fără precedent / Ce înseamnă asta

Decizia luată luni oferă guvernului SUA puteri legale suplimentare în eforturile de combatere a traficului ilegal cu acest drog sintetic, scriu Reuters și Politico.

Președintele Donald Trump a semnat luni un decret prezidențial prin care clasifică fentanilul drept armă de distrugere în masă.

Ordinul executiv menționează mortalitatea drogului, care ucide zeci de mii de americani în fiecare an, și faptul că organizațiile criminale transnaționale pe care administrația Trump le-a desemnat drept organizații teroriste străine folosesc vânzarea de fentanil pentru a finanța activități care subminează securitatea națională a SUA.

Vorbind în Biroul Oval în timp ce semna ordinul, președintele a spus că cantitatea de droguri care intră în SUA pe mare a scăzut cu 94% (majoritatea drogurilor, inclusiv fentanilul, intră în SUA prin punctele de trecere terestre).

Trump a adăugat că fluxurile de droguri reprezintă „o amenințare militară directă pentru Statele Unite ale Americii”.

Supradozele de fentanil sunt principala cauză de deces în rândul americanilor cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani, potrivit CBS.

Administrația pentru Combaterea Drogurilor afirmă că peste 107.000 de persoane au murit din cauza supradozelor de droguri în SUA în 2023, iar aproape 70% dintre aceste decese au fost atribuite opioidelor, precum fentanilul.

Fentanilul, produs în special în Mexic, din precursori chimici importați din China

Deși clasificarea unui narcotic ca armă de distrugere în masă este o măsură prezidențială aproape fără precedent, a existat deja o dezbatere publică cu privire la caracterizarea fentanilului în acest fel.

Administrația Biden a fost supusă anterior presiunilor din partea unui grup bipartid de procurori generali pentru a clasifica fentanilul ca armă de distrugere în masă.

Îngrijorarea ține de mortalitatea drogului. Chiar și în cantități mici, fentanilul este suficient de puternic pentru a ucide foarte repede un număr mare de oameni prin supradoză.

Drogul sintetic, care are unele utilizări farmacologice legale limitate, ajunge în Statele Unite în principal prin Mexic, unde cartelurile de droguri îl produc folosind „precursori chimici” importați din China.

Producția de fentanil este în plină expansiune și în regiunea Triunghiului de Aur din sud-estul Asiei, care include Laos, Myanmar și Thailanda. Fentanilul poate fi produs cu ușurință în laboratoare improvizate, ceea ce sporește dificultatea cu care se confruntă autoritățile în eradicarea producției în interiorul granițelor lor.

Cu ochii pe Venezuela

Momentul desemnării este surprinzător, scrie Politico, și vine pe fondul speculațiilor că SUA vor lansa atacuri terestre asupra Venezuelei, ca parte a campaniei de presiune împotriva președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Administrația a acuzat cartelurile care operează în Venezuela de trafic de fentanil, ca justificare pentru atacurile lansate pe mare împotriva unor bărci suspectate că transportau droguri în Marea Caraibelor.

Deși este considerată un centru important pentru traficul de cocaină, Venezuela nu este însă văzută ca un contributor major la traficul global de fentanil.

Declararea fentanilului ca armă de distrugere în masă ar putea oferi SUA o justificare legală suplimentară pentru a folosi forța militară împotriva Venezuelei.

Afirmațiile că Irakul încă deținea arme de distrugere în masă au fost utilizate ca justificare legală pentru invadarea țării din Orientul Mijlociu și răsturnarea liderului de atunci, Saddam Hussein, într-o campanie demarată de administrația lui George W. Bush.