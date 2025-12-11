Trump este „extrem de frustrat” atât de Rusia, cât şi de Ucraina: „Nu mai vrea discuţii, vrea acţiuni”

Preşedintele american Donald Trump este „extrem de frustrat” atât de atitudinea Rusiei, cât şi de cea a Ucrainei faţă de procesul de pace pe care el încearcă să-l impulsioneze, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, care a subliniat că acum liderul american doreşte „acţiuni” pentru a se pune capăt războiului ruso-ucrainean.

„Preşedintele este extrem de frustrat de ambele tabere implicate în acest război şi s-a săturat de întâlnirile făcute doar de dragul întâlnirilor”, a spus Karoline Leavitt în faţa presei. „El nu mai vrea discuţii. Vrea acţiuni. Vrea ca acest război să se termine”, a punctat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, relatează AFP și Agerpres.

„Emisarul său (Steve) Witkoff şi echipa sa continuă discuţiile cu ambele părţi chiar în acest moment”, a adăugat ea.

Trump a declarat cu o zi în urmă că liderii europeni susţinători ai Ucrainei doresc să organizeze weekendul acesta sau săptămâna viitoare o întâlnire asupra planului de pace propus de SUA, dar că participarea Washingtonului la o astfel de reuniune nu este garantată.

„Dacă există o şansă reală de a semna un acord de pace, dacă simţim că aceste întâlniri merită ca cineva din SUA să-şi dedice timpul în acest weekend, atunci vom trimite un reprezentant”, a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. „Încă nu suntem siguri dacă se poate obţine o pace adevărată şi dacă putem face cu adevărat progrese”, a concluzionat ea.

Ucraina a trimis SUA un plan de pace revizuit

Această reacţie a Casei Albe survine la scurt timp după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat public că a transmis Washingtonului o nouă o contrapropunere la planul de pace propus luna trecută de SUA şi revizuit între timp de mai multe ori pentru a satisface cereri ale Ucrainei şi ale susţinătorilor europeni ai acesteia, acuzaţi deopotrivă de SUA şi de Rusia că obstrucţionează procesul de pace lansat de Trump.

Zelenski a declarat joi că statutul centralei nucleare Zaporojie şi controlul asupra provinciei estice Doneţk sunt două chestiuni cheie încă nesoluţionate în urma negocierilor cu SUA asupra planului de pace în 28 de puncte propus de preşedintele american şi a condiţionat orice concesie teritorială faţă de Rusia de validarea acesteia printr-un referendum în Ucraina, o solicitare ce riscă să complice şi mai mult negocierile.

Zelenski a condiţionat de asemenea desfăşurarea unor alegeri în Ucraina de încheierea unui armistiţiu, o cerere recurentă a Kievului şi a aliaţilor săi europeni, respinsă mereu de Rusia.

În plus, pe lângă planul de pace propus de SUA, revizuit succesiv şi faţă de care Ucraina şi aliaţii săi europeni au transmis acum Washingtonului încă o contrapropunere, soluţionarea conflictului trebuie să includă garanţii de securitate occidentale pentru Ucraina şi un acord pentru reconstrucţia acesteia, a ţinut să mai sublinieze joi preşedintele ucrainean, care a insistat că garanţiile de securitate trebuie să precizeze clar ce vor face aliaţii Ucrainei în cazul unei noi agresiuni ruseşti.

Într-un interviu publicat marţi de Politico, Trump i-a cerut lui Zelenski „să se trezească şi să înceapă să accepte lucrurile”, aluzie la cedarea unor teritorii din estul Ucrainei către Rusia, o idee respinsă atât de Kiev, cât şi de susţinătorii europeni ai acestuia.