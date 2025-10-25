Trump este pe drum spre Asia: Va asista la semnarea unui acord de pace și va avea o întâlnire cu miză majoră pentru economia lumii

Președintele SUA, Donald Trump, în timp ce urcă la bordul avionului Air Force One la baza aeriană RAF Lossiemouth, în nord-estul Scoției, pe 29 iulie 2025, la sfârșitul vizitei sale în Scoția. FOTO: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Donald Trump a plecat vineri seara într-un important turneu în Asia, în care va avea și o întâlnire cu omologul său chinez Xi Jinping, cu mize majore pentru economia mondială, transmite France Presse.

Președintele american s-a arătat, de asemenea, deschis la o întâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul acestei vizite, prima în regiune de la revenirea sa la putere în ianuarie.

„Mi-ar plăcea, el știe că mergem acolo”, a declarat Trump jurnaliștilor de la Casa Albă când a fost întrebat dacă o astfel de întâlnire este posibilă. Ultima întâlnire a avut loc în 2019.

Turneul în Asia include opriri în Malaezia, Japonia și Coreea de Sud. Toate țările gazdă ar trebui să-i întindă covorul roșu lui Donald Trump pentru a încerca să-i câștige favorurile și să obțină cele mai bune acorduri posibile în materie de drepturi vamale și garanții de securitate.

Va asista la semnarea unui acord de pace

Un înalt oficial american a declarat vineri că Trump „își va respecta promisiunile față de poporul american într-una dintre cele mai dinamice regiuni ale lumii din punct de vedere economic, semnând o serie de acorduri economice”, în special în ceea ce privește pământurile rare.

Duminică, la Kuala Lumpur, Donald Trump va participa la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), pe care l-a ignorat de mai multe ori în timpul primului său mandat.

El ar trebui să încheie un acord comercial cu Malaezia și, mai ales, să asiste la semnarea unui acord de pace între Thailanda și Cambodgia.

După un conflict de câteva zile, cele două țări vecine au încheiat un armistițiu pe 29 iulie, în urma unei intervenții a lui Donald Trump.

De asemenea, este prevăzută o întâlnire cu președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva cu ocazia summitului ASEAN.

Cei doi lideri au început să-și aplaneze divergențele după luni de tensiuni legate în primul rând de procesul și condamnarea fostului președinte brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro, un aliat al ocupantului Casei Albe.

Donald Trump se va deplasa apoi luni în Japonia, unde se va întâlni a doua zi cu naționalista Sanae Takaichi, care a devenit săptămâna aceasta prima femeie care conduce guvernul japonez.

Aceasta a declarat că dorește „discuții sincere” cu președintele american. Tokyo a semnat în această vară un acord comercial cu Washingtonul, dar unele detalii rămân de discutat.

Întâlnirea cu Xi, cel mai important pas al turneului lui Trump

Însă punctul culminant al turneului va avea loc în Coreea de Sud, unde Donald Trump este așteptat începând de miercuri pentru un summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), în marja căruia va avea o întâlnire cu Xi Jinping la Gyeongju, programată joi.

Liderul republican a lăsat temporar să planeze îndoiala cu privire la această întâlnire, în contextul în care cele două mari economii ale planetei se confruntă într-o dură competiție comercială.

China și Statele Unite au început sâmbătă noi negocieri comerciale la Kuala Lumpur, potrivit unui mass-media de stat chinez.

Donald Trump a declarat că speră să încheie un acord cu președintele chinez pe „toate subiectele”, chiar dacă intenționează în special „să discute despre relațiile economice și comerciale”, potrivit înaltului responsabil american citat anterior.

Această întâlnire este cu atât mai importantă cu cât China a anunțat o reducere a exporturilor sale de metale rare, Donald Trump amenințând în răspuns cu aplicarea unor taxe vamale suplimentare de 100% pentru produsele chinezești.

Președintele american se va întâlni, de asemenea, cu omologul său sud-coreean Lee Jae Myung, va ține un discurs în fața oamenilor de afaceri și va participa la o cină a liderilor APEC, potrivit Casei Albe.