Trump îi ia apărarea lui Witkoff: „Asta face un negociator” / Rusia acuză un război hibrid dus de Europa

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a apărat pe trimisul său special Steve Witkoff, spunând că acesta a făcut „ceea ce se face de obicei”, după ce o înregistrare a unei convorbiri telefonice, scursă în presă, pare să arate că acesta l-a sfătuit pe un oficial de la Kremlin cum să îl abordeze pe preşedintele american în privinţa planului de pace pentru Ucraina. În acelaşi timp, Rusia a declarat miercuri că această scurgere a unei convorbiri telefonice dintre consilierii de top ai lui Donald Trump şi Vladimir Putin a fost „o încercare inacceptabilă de a submina” negocierile de pace pentru Ucraina şi „ţine de un război hibrid”.

Bloomberg News a publicat marţi transcrierea unei convorbiri telefonice care a avut loc în 14 octombrie în care trimisul lui Trump, Steve Witkoff, l-a sfătuit pe consilierul de politică externă al lui Putin, Iuri Uşakov, cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul de pace pentru Ucraina, notează News.ro. Agenția Bloomberg a afirmat că a analizat înregistrarea, dar nu a precizat cum a obţinut acces la o conversaţie extrem de sensibilă între înalţi oficiali ai celor două mari puteri nucleare ale lumii.

Uşakov a declarat că discuţiile sale cu Witkoff nu erau destinate publicării şi că nu ar fi trebuit să fie divulgate. „Este inacceptabil”, a declarat Ushakov pentru presa rusă. El a afirmat că divulgarea informaţiilor a avut în mod clar scopul de a împiedica discuţiile dintre Rusia şi Statele Unite, scrie Reuters.

„O maşinărie media răuvoitoare”

Într-un interviu acordat ziarului Kommersant, Uşakov a declarat că unele dintre discuţiile sale au avut loc prin canale guvernamentale criptate, care sunt rareori interceptate şi divulgate, cu excepţia cazului în care una dintre părţi intenţionează în mod deliberat să facă acest lucru. „Există anumite conversaţii pe WhatsApp care, în general, ar putea fi ascultate de cineva”, a admis Uşakov. El a exclus posibilitatea ca scurgerea de informaţii să fi provenit de la participanţii la apel şi a spus că va discuta problema cu Witkoff.

Kirill Dmitriev, directorul general al Fondului Rus de Investiţii Directe şi emisar al lui Putin în domeniul investiţiilor, a declarat că informaţiile Bloomberg despre convorbirea din 29 octombrie dintre el şi Uşakov sunt un „fals”. Aparent supărat de scurgerea din presă, Dmitriev s-a plâns de o „maşinărie media răuvoitoare, bine finanţată şi bine organizată, creată pentru a răspândi naraţiuni false, a denigra adversarii şi a menţine oamenii în confuzie”.

La rândul său, Serghei Riabkov, viceministrul rus de externe, a acuzat că unele organizaţii media sunt folosite în cadrul unui război informaţional hibrid purtat de ţările europene împotriva Rusiei, cu scopul de a submina relaţiile cu Washingtonul.

Reporterul principal al ziarului rus Kommersant la Kremlin, care l-a intervievat pe Uşakov, şi-a intitulat articolul: „Cine i-a înscenat asta lui Steve Witkoff?”.

Trump îi ia apărarea lui Witkoff

Donald Trump a declarat miercuri reporterilor că nu a ascultat înregistrarea audio, dar că Witkoff face „ceea ce face un negociator” pentru a „vinde” planul de pace atât Rusiei, cât şi Ucrainei, relatează BBC. Trump a spus că această convorbire scurtă a reprezentat o „formă foarte standard de negociere”.

Înregistrarea scursă a apărut la câteva zile după ce un proiect de plan de pace în 28 de puncte prezentat de SUA reflecta în mare măsură poziţiile Rusiei cu privire la războiul pe scară largă din Ucraina.

Witkoff a vizitat Moscova de mai multe ori în acest an şi se va întâlni din nou cu liderul rus Vladimir Putin săptămâna viitoare.

El nu s-a deplasat niciodată la Kiev în calitate de trimis special, deşi alţi oficiali americani au vizitat capitala ucraineană, iar secretarul armatei americane, Dan Driscoll, a fost la Kiev săptămâna trecută şi este aşteptat din nou săptămâna aceasta.

La rândul său, Trump a confirmat că va purta discuţii suplimentare cu ucrainenii.

Negocierile diplomatice au continuat după ce proiectul iniţial al planului a fost criticat de liderii ucraineni şi europeni ca fiind prea favorabil Rusiei. Printre propuneri se număra cedarea către Rusia a unor teritorii controlate de Ucraina în estul ţării.

Planul a fost revizuit pentru a reflecta mai bine interesele Ucrainei şi opiniile aliaţilor europeni. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este gata să se întâlnească cu Trump pentru a discuta „punctele sensibile” rămase în suspensie.