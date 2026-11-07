Trump îi oferă postul de secretar de presă al Casei Albe șefului celei mai mari organizații de MMA din lume: „Dana, te rog să accepți!”

Președintele american Donald Trump anunță că i-a oferit funcția de secretar de presă al Casei Albe lui Dana White, președintele și CEO-ul Ultimate Fighting Championship (UFC), cea mai mare organizație de arte marțiale mixte din lume.

Într-o postare publicată sâmbătă pe platforma sa Truth Social, Donald Trump spune că i-a cerut de asemenea lui White să vină însoțit de „asistenți”, nominalizând mai mulți luptători din UFC, relatează publicația The Hill.

„Sunt încântat să anunț că marelui Dana White, un luptător și războinic de temut, i-a fost oferită funcția de secretar de presă al Statelor Unite”, a scris Trump.

„I-am cerut să-și aducă și asistenți, chiar dacă unii dintre ei nu provin din țara noastră: Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes și Kayla Harris”, a continuat el.

„Avem nevoie de acești oameni pentru a ne apăra împotriva Stângii Nebune. Dana va fi un secretar de presă ca nimeni altul. Dana, te rog să accepți funcția!”, a adăugat președintele american.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării The Hill de a confirma nominalizarea, precizează publicația citată. Nu este clar dacă Dana White a acceptat funcția.

Contul Rapid Response 47 (contul oficial de comunicare rapidă asociat administrației președintelui american Donald Trump în al doilea mandat la Casa Albă), a publicat de asemenea, pe rețeaua de socializare X, o captură de ecran a postării lui Trump de pe Truth Social.

https://t.co/NFrdYmsvPs — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 7, 2026

Postul de purtător de cuvânt al Casei Albe este vacant de la jumătatea lunii octombrie, când Katie Zacharia a fost dată afară de Trump după doar câteva zile de la preluarea funcţiei.

Ea îi succede lui Karoline Leavitt, o altă susținătoare fidelă a președintelui american, care și-a părăsit funcția în august pentru a se ocupa de copiii ei mici.

Zacharia, o „admiratoare și membră devotată a mișcării MAGA”, după cum a descris-o Trump, i-a succedat în aceasta funcție lui Karoline Leavitt, o altă susținătoare fidelă a președintelui american, care și-a părăsit funcția în august pentru a se ocupa de familie, după ce a devenit din nou mamă.