Trump și-a ales o nouă purtătoare de cuvânt. Cine este Katie Zacharia

Donald Trump a ales-o vineri pe Katie Zacharia, o persoană publică apropiată de mișcarea MAGA, ca nouă purtătoare de cuvânt, lăudând loialitatea acesteia, potrivit AFP.

„Sprijinul ei a fost întotdeauna exemplar și a fost o aliată loială și strălucită încă de la început. De asemenea, este o admiratoare și o membră devotată a mișcării MAGA (Make America Great Again, n.r.)”, a comentat președintele republican, anunțând numirea pe rețeaua sa Truth Social.

Această californiană a mai fost, timp de câteva săptămâni, purtătoare de cuvânt a Ministerului Securității Interne, între februarie și aprilie 2026.

„A-l servi pe președintele Trump și pe poporul american în acest an crucial al celor 250 de ani (de la fondarea țării) este onoarea unei întregi vieți”, a scris Katie Zacharia pe X.

„Misiunea noastră constă acum în a continua să obținem rezultate solide pentru țara noastră și să le facem cunoscute americanilor marile victorii pe care această administrație le obține zi de zi”, a adăugat ea.

Ea îi succede lui Karoline Leavitt, o altă susținătoare fidelă a președintelui american, care și-a părăsit funcția în august pentru a se ocupa de copiii ei mici.

Cine este Katie Zacharia

Katie Zacharia este o prezență obișnuită în emisiunile Fox News și Newsmax, posturi de televiziune foarte urmărite de conservatorii americani.

Ea a publicat pe contul său de Instagram fotografii în care apare, cu degetul mare ridicat, alături de Donald Trump.

Katie Zacharia și Donald Trump. Foto: Instagram

Sub una dintre fotografii, ea a comentat: „Omul care sfidează toate previziunile și toate regulile”.

Mesajele sale de pe X sunt o compilație de laude la adresa acțiunilor lui Donald Trump și de critici la adresa opoziției democrate.

Conform informațiilor biografice de pe site-ul LinkedIn, ea lucrează pentru compania media legată de președintele american, Trump Media and Technology Group, precum și pentru platforma acestuia, Truth Social.

De asemenea, ea face parte din organizația conservatoare Fix California, fondată de un apropiat al lui Donald Trump, Richard Grenell.

Absolventă a facultății de drept, ea a locuit doi ani în China, între 2011 și 2013, unde a lucrat pentru o firmă de avocatură.

Căsătorită, Katie Zacharia are patru copii.

Donald Trump și-a intensificat războiul cu presa

În noul său rol foarte vizibil de „secretar de presă”, ea va avea misiunea de a modera conferințele de presă în celebra sală de briefing a Casei Albe și de a gestiona relația conflictuală a administrației Trump cu jurnaliștii.

Karoline Leavitt, pe lângă faptul că a atacat presa tradițională de la pupitrul său, a primit cu brațele deschise prezentatori și influențatori care susțin cauza lui Donald Trump.

Acesta din urmă a intensificat atacurile verbale și judiciare împotriva ziarelor sau posturilor de televiziune ale căror conținuturi nu îi sunt pe plac.

Recent, el a încercat să interzică accesul la Casa Albă canalelor CNN și MS Now, precum și site-ului de știri Politico.

Un judecător l-a obligat să dea înapoi, dar aceste trei instituții media rămân private de accesul direct la președintele american. Ele sunt, de exemplu, ținute la distanță de Biroul Oval și de avionul prezidențial.