Trump își completează declarația inițială și arată clar cu degetul spre Netanyahu: „Din păcate, prea târziu pentru a opri atacul” Israelului asupra Qatarului

Washington, SUA, 7 iulie 2025: Președintele american Donald Trump (stânga) ascultă discursul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu (centru), în timpul unei cine în onoarea acestuia, în Blue Room, la Casa Albă. FOTO: Daniel Torok/White House / Zuma Press / Profimedia

Președintele american Donald Trump a afirmat marți că decizia Tel Avivului de a ataca orașul Doha, din Qatar, a fost luată exclusiv de premierul israelian Benjamin Netanyahu, scriu Reuters, CNN și The Guardian.

„Bombardarea unilaterală a Qatarului, o națiune suverană și un aliat apropiat al Statelor Unite, care depune eforturi considerabile și își asumă cu curaj riscuri alături de noi pentru a media pacea, nu promovează obiectivele Israelului sau ale Americii", a scris Trump, într-un lung mesaj publicat pe rețeua sa de socializare, Truth Social.

„Cu toate acestea, eliminarea Hamas, care a profitat de suferința celor care trăiesc în Gaza, este un obiectiv demn de urmărit", a adăugat liderul de la Casa Albă.

Astfel, Donald Trump a părut că încearcă să se distanțeze și mai mult, notează CNN, de atacul Israelului asupra Qatarului, prin postarea unei adăugiri la declarația anterioară transmisă de Casa Albă, în care se specifica că decizia bombardamentului asupra asupra Qatarului a fost luată de liderul israelian și că SUA au aflat prea târziu pentru a interveni.

„Aceasta a fost o decizie luată de prim-ministrul Netanyahu, nu a fost o decizie luată de mine", a insistat Trump, în mesajul de pe Truth Social, inserând această frază în declarația citită mai devreme în sala de presă a Casei Albe de către purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt.

Trump a precizat că, până când administrația sa de la Washington a aflat de atac și a informat autoritățile din Qatar, nu mai putea face mare lucru pentru a-l opri.

„I-am cerut imediat emisarului special Steve Witkoff să informeze autoritățile din Qatar despre atacul iminent, ceea ce a și făcut, dar, din păcate, prea târziu pentru a opri atacul", a scris Trump.

Președintele american a adăugat că i-a cerut secretarului de stat Marco Rubio să finalizeze un acord de cooperare în domeniul apărării cu Qatar, deși cele două țări au deja un pact pe care Trump l-a modificat când a vizitat Qatarul, în luna mai.

Precizările complete ale lui Trump, în mesajul său de pe Truth Social:

„ În această dimineață, administrația Trump a fost informată de armata Statelor Unite că Israelul atacă Hamas, care, din păcate, se află într-o zonă a orașului Doha, capitala Qatarului. Aceasta a fost o decizie luată de prim-ministrul Netanyahu, nu de mine.

Cu toate acestea, eliminarea Hamas, care a profitat de suferința celor care trăiesc în Gaza, este un obiectiv demn de urmărit.

I-am cerut imediat emisarului special Steve Witkoff să-i informeze pe qatarezii despre atacul iminent, ceea ce a și făcut, dar, din păcate, prea târziu pentru a opri atacul.

Consider Qatarul un aliat puternic și un prieten al Statelor Unite și regret profund locul în care a avut loc atacul.

Vreau ca TOȚI ostaticii și cadavrele celor morți să fie eliberate și ca acest război să se termine, ACUM!

Am vorbit și cu prim-ministrul Netanyahu după atac. Prim-ministrul mi-a spus că dorește să facă pace.

Cred că acest incident nefericit ar putea fi o oportunitate pentru PACE. Am vorbit și cu emirul și prim-ministrul Qatarului și le-am mulțumit pentru sprijinul și prietenia față de țara noastră.

I-am asigurat că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla pe teritoriul lor.

L-am îndrumat pe secretarul de stat, Marco Rubio, să finalizeze acordul de cooperare în domeniul apărării cu Qatarul. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”

Cum a arătat declarația inițială, citită de la Casa Albă

Mai devreme în cursul zilei de marți, Casa Albă a descris atacul Israelului efectuat asupra capitalei Qatarului, Doha, ca fiind contrar obiectivului președintelui Donald Trump de a se ajunge la pace în Fâșia Gaza.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, le-a transmis reporterilor poziția lui Trump, în care liderul republican afirma că locul atacului de marți, într-un cartier rezidențial din capitala Qatarului, Doha, este „nefericit”.

Declarația lui Trump, formulată cu mare atenție și citită de Leavitt, a clarificat că „eliminarea Hamas” era un „obiectiv demn”. Declarația nu a condamnat acțiunile Israelului.

„În această dimineață, administrația Trump a fost informată de armata Statelor Unite că Israelul atacă Hamas, care, din păcate, se afla într-o zonă a capitalei Qatarului, Doha”, le-a spus Leavitt reporterilor, în cadrul unui briefing de presă susținut la Casa Albă.

„Bombardarea unilaterală în interiorul Qatarului, o națiune suverană și un aliat apropiat al Statelor Unite, care depune eforturi considerabile și își asumă cu curaj riscuri alături de noi pentru a media pacea, nu promovează obiectivele Israelului sau ale Americii”, a mai afirmat Karoline Leavitt.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a adăugat că Trump urmărește „în mod activ și agresiv” pacea.

La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marți că războiul din Fâșia Gaza s-ar putea încheia „imediat” dacă gruparea islamistă palestiniană Hamas acceptă planul de armistițiu propus de președintele Trump.

„Israelul a acceptat principiile, propunerea înaintată de președintele Trump pentru a pune capăt războiului, începând cu eliberarea imediată a tuturor ostaticilor noștri”, a declarat Netanyahu la un eveniment organizat la Ambasada SUA din Ierusalim. „Dacă propunerea președintelui Trump este acceptată, războiul se poate încheia imediat”, a mai spus Netanyahu.

Atacul din Doha, despre care o sursă militară israeliană a confirmat că a fost un raid aerian cu rachete, a țintit un complex rezidențial din capitala Qatarului, unde își au reședința negociatori ai Hamas care purtau prin intermediul Qatarului negocieri indirecte cu Israelul pentru o încetare a focului în Fâșia Gaza.

„Ultimul avertisment” al lui Trump pentru Hamas

Duminică, Trump a transmis un „ultim avertisment” organizației islamiste palestiniene Hamas, cerându-i să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor din Fâșia Gaza.

„Israelienii mi-au acceptat Condițiile. E timpul să accepte și Hamas”, a scris Trump pe platforma sa de socializare Truth Social, folosind din nou majusculele în stilul propriu, neconform cu ortografia standard a limbii engleze. „Am avertizat Hamas despre consecințele neacceptării. Acesta este ultimul meu avertisment, nu va mai fi altul!”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Într-un comunicat ulterior, Hamas a afirmat că a primit prin mediatori mai multe idei din partea Statelor Unite pentru realizarea unui armistițiu în Gaza și discută cu mediatorii modalități de dezvoltare a ideilor respective, despre care nu a dat detalii.

Gruparea palestiniană care administrează Fâșia Gaza și-a reafirmat disponibilitatea de a elibera toți ostaticii pe care îi mai deține acolo în schimbul unui „anunț clar al sfârșitului războiului” și al retragerii tuturor forțelor israeliene din enclavă.

„Cred că vom avea un acord privind Gaza foarte curând” și vor fi returnați toți ostaticii, vii sau morți; Cred că îi vom obține pe toți”, le-a spus Trump reporterilor, fără alte precizări, pe drumul de întoarcere de la New York – unde asistase la finala turneului de tenis US Open – la Washington.

Principiile SUA pentru încetarea focului în enclava palestianiană includ eliberarea imediată a tuturor ostaticilor și începerea negocierilor pentru încetarea completă a războiului, potrivit a doi oficiali israelieni familiarizați cu discuțiile.