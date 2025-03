„Trump își respectă angajamentul față de România”. Primele declarații ale lui Crin Antonescu după disputa dintre președinții Statelor Unite și Ucrainei

Crin Antonescu a declarat, sâmbătă, că este „o teză falsă” cea care acreditează ideea că liderul SUA l-ar lăsa pe omologul său rus „să facă ce vrea”. Totodată, candidatul susținut de coaliția PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale din mai consideră că noile investiții americane care sunt preconizate pentru scutul antirachetă de la Deveselu arată că „președintele Trump își respectă angajamentul față de România”.

„Președintele Trump nu îl lasă pe Putin să facă ce vrea. E o teză falsă. Președintele Trump își respectă angajamentul față de România, iar asta se vede în noile investiții pe care Statele Unite le vor face la scutul de la Deveselu”, a declarat Crin Antonescu, sâmbătă, într-o postare pe Instagram.

Fără să menționeze în mod explicit disputa dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, Antonescu a continuat afirmând că „negocierile dintre partea americană și cea ucraineană sunt mai mult decât ceea ce se vede în câteva minute filmate ieri, iar acestea ne vizează direct prin prisma faptului că avem nevoie de pace la granițe”.

„Acesta este interesul primordial al României”, a adăugat Crin Antonescu.

El a descris momentul drept unul „perfect ca Europa să arate că este puternică”, fiind de părere că „e nevoie de găsirea unor punți comune cu partea americană pentru asigurarea unei păci durabile”.

„Partenerul nostru, de 35 de ani, sunt Statele Unite ale Americii. Conjunctural, pe fondul războiului inițiat de Vladimir Putin, am sprijinit și vom sprijini Ucraina. Am ajutat cu tot ce am putut, am fost buni vecini, dar repet și subliniez: partenerul nostru în această discuție este administrația Trump”, a mai declarat Crin Antonescu.

„Încă un an de război este prea mult pentru noi. Pragmatismul este singura opțiune”, a conchis Antonescu.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a deplasat vineri la Casa Albă pentru semnarea unui acord privind exploatarea comună a resurselor naturale ucrainene și pentru obținerea de garanții de securitate din partea Washingtonului, însă vizita a luat o altă turnură în momentul în care președintele și vicepreședintele SUA, Donald Trump și JD Vance, au început să îl critice în fața presei americane și a celei internaționale, acuzându-l că este nerecunoscător și lipsit de respect.

După dialogul aprins din Biroul Oval, Donald Trump a decis să îi dea afară pe președintele Zelenski și delegația ucrainenă din Casa Albă. Conferința de presă pe care urmau să o susțină cei doi șefi de stat a fost anulată, iar acordul privind minereurile nu a mai fost semnat.

Premierul britanic Keir Starmer găzduiește duminică o reuniune a liderilor europeni, printre care și Președintele interimar al României, Ilie Bolojan. La eveniment va participa și Volodimir Zelenski, prezent de sâmbătă la Londra.