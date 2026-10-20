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Actualitate

Trump își trimite un emisar în Norvegia să negocieze cu Zelenski. Următoarea destinație, Moscova

George Sîrbu
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Emisarul special al președintelui SUA, Donald Trump, Steve Witkoff, urmează să se deplaseze în Norvegia în această săptămână pentru următoarea rundă de negocieri privind încetarea războiului din Ucraina.

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