Trump își trimite un emisar în Norvegia să negocieze cu Zelenski. Următoarea destinație, Moscova

Emisarul special al președintelui SUA, Donald Trump, Steve Witkoff, urmează să se deplaseze în Norvegia în această săptămână pentru următoarea rundă de negocieri privind încetarea războiului din Ucraina .

Se preconizează că la discuțiile de la Oslo vor participa Zelenski, prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store, reprezentanți ai grupului E4 – format din Marea Britanie, Franța, Germania și Polonia –, Uniunea Europeană și NATO, au dezvăluit pentru Reuters trei persoane familiarizate cu situația.

O altă sursă familiarizată cu subiectul a precizat că ginerele lui Trump, Jared Kushner, care urma să participe la discuții, este bolnav și va participa online.

Emisarul lui Trump se va duce apoi la Moscova

Witkoff urmează, de asemenea, să se deplaseze în Rusia pentru a se întâlni cu președintele Vladimir Putin, au declarat două dintre persoanele familiarizate cu această chestiune.

Discuțiile cu partea rusă se vor concentra pe o serie de subiecte legate de Ucraina, precum și pe eliberarea cetățeanului american Stephen Hubbard, care a fost încarcerat în Rusia în 2022.

Sursele Reuters au precizat totuși că programul este provizoriu și se poate modifica.

Luni dimineață, Zelenski a declarat că negociatorii ucraineni și americani s-ar putea întâlni în Norvegia în zilele următoare.

Noile informații vin în contextul unor tensiuni mari între Washington și Kiev, după ce Trump a susținut, din nou, că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu își dorește încheierea unui acord de pace cu Rusia.

Zelenski: „S-a luat o anumită decizie politică”

Întâlnirile au loc pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington și Kiev. Ucraina susține că administrația americană a ordonat reducerea vitezei sistemului său de sateliți de nivel militar „Starshield”, deținut de SpaceX, și că SUA au limitat schimbul de informații și au întârziat livrarea rachetelor de apărare aeriană Patriot pentru care alte țări au plătit.

„Toate acestea sugerează că s-a luat o anumită decizie politică de a încetini sprijinul acordat nouă”, a afirmat Zelenski într-un videoclip postat luni pe Telegram. Oficiali americani au negat acuzațiile Ucrainei.

Una dintre persoanele familiarizate cu această chestiune a declarat că secretarul american al apărării, Pete Hegseth, nu a autorizat încă livrarea celui mai recent pachet de armament american plătit de aliații NATO în cadrul programului cunoscut sub numele de PURL. Sursa nu a putut confirma dacă pachetul include rachete Patriot.

Trump l-a acuzat pe Zelenski că refuză să poarte negocieri de pace cu Rusia și, în ultima sa critică virulentă de luni, a afirmat că poate a sosit momentul ca liderul ucrainean „să găsească pe altcineva care să negocieze”. Zelenski a afirmat în mod constant că este pregătit pentru negocieri.

Ucraina utilizează sistemul Starshield pentru comunicațiile de pe câmpul de luptă și operațiunile cu drone. Departamentul Apărării al SUA deține contractul Starshield cu SpaceX, dar permite Ucrainei să utilizeze sistemul.

Oficialii ucraineni au afirmat că limitarea capacității sistemului Starshield a dus la decese în rândul civililor, deoarece armata nu a putut intercepta atacurile rusești.

Președintele rus Vladimir Putin a propus organizarea, luna viitoare, a unui summit cu Trump, și cu liderul chinez Xi Jinping, pentru a negocia încheierea conflictului din Ucraina, într-un mod care ar favoriza Moscova, au potrivit surselor Wall Street Journal.