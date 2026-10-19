Putin a propus un summit trilateral peste o lună pentru o pace în Ucraina, dar nu cu Zelenski

Președintele rus Vladimir Putin a propus organizarea, luna viitoare, a unui summit cu președintele SUA, Donald Trump, și cu liderul chinez Xi Jinping, pentru a negocia încheierea conflictului din Ucraina, într-un mod care ar favoriza Moscova, au declarat surse citate de „Wall Street Journal” (WSJ).

Summitul propus ar veni pe fondul îmbunătățirii relațiilor dintre Trump și Putin, mai ales după ce președintele SUA a anunțat un acord privind achiziționarea de motorină din Rusia și a semnat vineri un decret prin care a ridicat sancțiuni-cheie impuse Moscovei, notează Reuters.

Citatând un fost ofițer al serviciilor secrete rusești informat cu privire la această chestiune, ziarul a precizat că sugestia lui Putin a fost făcută în cadrul convorbirii telefonice din 9 octombrie cu Trump, care a dus, de asemenea, la încheierea acordului privind motorina între cele două țări.

Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de declaraíi din partea Reuters, în timp ce Kremlinul nu a putut fi contactat imediat în afara programului normal de lucru.

Kremlinul a sugerat organizarea dialogului trilateral în marja viitorului summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), se afirmă în articolul din WSJ, care citează persoane familiarizate cu discuțiile.

Summitul respectiv este programat să aibă loc în perioada 18-19 noiembrie la Shenzhen.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat pentru ziarul american că au loc discuții cu privire la o potențială întâlnire.

„Nu există încă o înțelegere clară cu privire la întâlnirea în sine sau la agenda sa potențială, deși toate cele trei părți recunosc posibilitatea ipotetică ca o astfel de întâlnire să aibă loc”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Un înalt oficial american a declarat că Trump nu a confirmat ideea acestui summit, dar ar putea fi deschis la această idee.

Acordul lui Trump cu Putin privind motorina și ordinul executiv de ridicare a sancțiunilor împotriva Moscovei au atras critici din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a avertizat că acest lucru l-ar încuraja pe Putin și ar prelungi războiul.

Intensificând disensiunile, Trump a blocat sancțiuni împotriva Rusiei, cu puțin timp înainte ca acestea să intre în vigoare.

Blocarea sancțiunilor l-a determinat pe Zelenski să declare că acțiunea lui Trump va încuraja Rusia să continue atacurile asupra Ucrainei. La Moscova, însă, consilierul lui Putin a apreciat că este „un moment istoric”.