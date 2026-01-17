Trump l-a invitat pe Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, anunță Turcia

Președintele american Donald Trump l-a „invitat” pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan să facă parte din Consiliul de pace pentru Gaza, a anunțat sâmbătă serviciul de comunicare al Republicii Turce, citat de France Presse.

„Pe 16 ianuarie 2026, președintele american Donald Trump, în calitate de președinte fondator al Consiliului pentru Pace, a trimis o scrisoare prin care îl invita pe președintele nostru Recep Tayyip Erdogan să devină membru fondator al Consiliului pentru Pace”, a scris X Burhanettin Duran, directorul de comunicare al Republicii Turce.

Erdogan nu a comentat imediat anunțul.

Șeful diplomației turce, Hakan Fidan, a fost desemnat să participe la comitetul executiv care va supraveghea Consiliul de Pace, a confirmat sâmbătă ministerul său pentru AFP.

Turcia, apropiată de conducerea politică a mișcării palestiniene Hamas și susținătoare declarată a palestinienilor, a participat la acordul de încetare a focului în Gaza, semnat în octombrie în Egipt.

Ankara s-a declarat gata să participe la orice desfășurare a unei forțe de supraveghere a acestui acord, precum și la eforturile de reconstrucție a teritoriului palestinian devastat de doi ani de bombardamente israeliene, efectuate ca represalii pentru masacrele din 7 octombrie 2023 comise de Hamas pe teritoriul israelian.

Ce americani a pus Trump în Consiliul de Pace

Casa Albă a anunțat vineri numele unor membri ai „Consiliui de pace” care va supraveghea guvernarea temporară a Fâșiei Gaza, care se află într-un armistițiu fragil din octombrie, notează Reuters.

Printre nume se numără secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, fostul prim-ministru britanic Tony Blair și ginerele lui Trump, Jared Kushner. Trump este președintele consiliului, conform unui plan dezvăluit de Casa Albă în octombrie.

Israelul și gruparea militantă palestiniană Hamas au semnat planul lui Trump, care prevede că un organism tehnocratic palestinian va fi supravegheat de consiliul internațional, care va supraveghea guvernarea Gazei pentru o perioadă de tranziție.

Mulți experți și apărători ai drepturilor omului au afirmat că supravegherea de către Trump a unui consiliu care va supraveghea guvernarea unui teritoriu străin seamănă cu o structură colonială, iar implicarea lui Blair a fost criticată anul trecut din cauza rolului său în războiul din Irak și a istoriei imperialismului britanic în Orientul Mijlociu.

Casa Albă nu a precizat responsabilitățile fiecărui membru al „consiliului executiv fondator”.

Consiliul va include, de asemenea, pe Marc Rowan, director executiv în domeniul fondurilor private de investiții și miliardar, pe Ajay Banga, președintele Băncii Mondiale, și pe Robert Gabriel, consilier al lui Trump, a transmis Casa Albă, adăugând că Nickolay Mladenov, fostul trimis al ONU în Orientul Mijlociu, va fi înaltul reprezentant pentru Gaza.