Trump le-a făcut liderilor arabi o promisiune în privința anexării unui teritoriu palestinian de către Israel

Președintele american Donald Trump vorbește în cadrul unei reuniuni multilaterale cu liderii din Qatar, Iordania, Turcia, Pakistan, Indonezia, Egipt, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, în marja Adunării Generale a ONU, pe 23 septembrie 2025, la New York, SUA. FOTO: Evan Vucci / AP / Profimedia

Președintele american Donald Trump le-a promis liderilor arabi, în cadrul unei întâlniri de marți, că nu va permite prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu să anexeze Cisiordania, potrivit a șase persoane familiarizate cu discuția, scrie miercuri Politico.

Două dintre aceste persoane au declarat că Trump a fost ferm pe această temă și că liderul american a promis că Israelului nu i se va permite să absoarbă Cisiordania, care este guvernată de Autoritatea Palestiniană, nu de gruparea militantă Hamas.

O altă persoană familiarizată cu discuțiile a remarcat că, în ciuda asigurărilor lui Trump, un armistițiu care să pună capăt războiului de aproape doi ani al Israelului împotriva Hamas nu este nici pe departe realizabil. Alte două persoane familiarizate cu această chestiune au precizat că Trump și echipa lui au prezentat un document oficial în care se prezenta planul administrației sale de a pune capăt războiului, inclusiv promisiunea în ceea ce privește interzicerea anexării și alte detalii, cum ar fi guvernanța și securitatea postbelică.

Trump le-a declarat reporterilor înaintea întâlnirii sale de marți cu liderii a opt țări arabe la sediul Națiunilor Unite din New York că aceasta era „cea mai importantă” întâlnire a zilei, dar a plecat fără să vorbească cu jurnaliștii, iar participanții nu au emis încă nicio declarație oficială cu privire la conținutul conversației lor.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a descris întâlnirea ca fiind „fructuoasă” marți seară, în timpul unui interviu la Fox News Channel, dar nu a dat mai multe detalii. Erdogan și Trump urmează să se întâlnească din nou la Casa Albă joi.

Liderii arabi au fost frustrați de opoziția lui Trump față de recunoașterea unui stat palestinian și de sprijinul său continuu pentru atacul lui Netanyahu asupra Hamas, care s-a extins dincolo de Fâșia Gaza la începutul acestei luni, când Israelul a încercat să elimine oficiali ai grupării militante palestiniene în timp ce aceștia se aflau în Qatar pentru negocierile de pace.

Înaintea întâlnirii de marți, liderii arabi au încercat să-l convingă pe președintele SUA că orice incursiune israeliană în Cisiordania ar duce probabil la prăbușirea Acordurilor Abraham, au precizat două persoane familiarizate cu conversația.

Realizare semnificativă în politica externă a SUA, în timpul primului mandat de președinte al lui Trump, acordurile Abraham au marcat normalizarea relațiilor dintre Israel și mai multe națiuni arabe.

Pe 11 septembrie, premierul israelian Benjamin Netanyahu a semnat un acord pentru a continua controversatul plan de extindere a colonizării, care ar secționa teritoriile pe care palestinienii le revendică pentru a-și crea un stat. „Nu va exista niciodată un stat palestinian. Acest loc este al nostru”, a declarat Netanyahu în timpul unei vizite la colonia Maale Adumim din Cisiordania, unde vor fi construite mii de noi unități de locuit. „Vom proteja moștenirea noastră, teritoriul nostru și securitatea noastră”, a dat el asigurări, potrivit Reuters.

Luna trecută, proiectul E1, care ar diviza Cisiordania ocupată și ar izola-o de Ierusalimul de Est, a primit aprobarea finală din partea comisiei de planificare din cadrul Ministerului israelian al Apărării.

Zona E1 este situată în vecinătatea coloniei Maale Adumim și planul fost înghețat în 2012 și 2020, în urma obiecțiilor guvernelor din SUA și Europa.

Investiția totală în proiect, care va include construirea de drumuri și modernizarea infrastructurii majore, este estimată la aproape 1 miliard de dolari.

Capitalele occidentale și grupurile de campanie s-au opus proiectului de colonizare din cauza îngrijorării că acesta ar putea submina un viitor acord de pace cu palestinienii.