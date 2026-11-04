„Trump Liberty Line”? România contrazice Chișinăul pe tema denumirii noii linii electrice de înaltă tensiune cu Republica Moldova. Detalii despre costul și finanțarea proiectului

Ambasada SUA la Chișinău și autoritățile din Republica Moldova au anunțat public că linia electrică de înaltă tensiune de 400 kV care va lega România de Republica Moldova se numește „Trump Liberty Line”. Transelectrica, operatorul național de transport de energie electrică din România și cea care se ocupă de acest proiect, le contrazice însă și susține că această linie are altă denumire. Cât costă această linie electrică și de unde vor veni banii.

Transelectrica a venit cu precizări despre numele proiectului într-un răspuns trimis HotNews în 2 noiembrie, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, unde democrații i-au spulberat pe republicanii lui Trump și preiau puterea și în Senat, și în Camera Reprezentanților.

Anunțul privind această linie electrică ce va face legătura între România și Republica Moldova a fost făcut, în urmă cu o lună, de Ambasada SUA la Chișinău și de compania energetică Moldelectrica din Republica Moldova, beneficiarul proiectului. Ambele au menționat că acest proiect este denumit „Trump Liberty Line” și este „susținut printr-o investiție de 130 de milioane de dolari din partea guvernului SUA”.

„Liberty Line”

În România, proiectul este dezvoltat de Transelectrica.

Într-un răspuns trimis la solicitarea HotNews, Transelectrica contrazice autoritățile din Republica Moldova și spune că asocierea cu numele președintelui american Donald Trump nu apare în documentele la care compania are acces.

„În documentele oficiale de lucru ale proiectului din cadrul CNTEE Transelectrica SA se utilizează denumirea LEA 400 kV Gutinaș (RO) – Strășeni (MD) pe teritoriul României”, precizează compania, în răspuns.

De asemenea în studiul de fezabilitate elaborat de către consultantul Black & Veatch Corporation pentru Departamentul de Stat al SUA (Oficiul EUR/ACE) proiectul este numit „Liberty Line”, spune Transelectrica.

„În documentele oficiale ale proiectului, la care Transelectrica are acces, nu s-a identificat până în acest moment asocierea denumirii acestuia cu numele președintelui american Donald Trump”, a adăugat compania.

Transelectrica mai spune că „nu a fost parte în nicio discuție oficială cu reprezentanți ai autorităților americane sau ai oficialităților din Republica Moldova sau reprezentanți ai Moldelectrica la care să se fi făcut formal solicitarea schimbării denumirii proiectului”.

Cine finanțează proiectul

Pe partea românească, valoarea estimată de Transelectrica pentru lucrările la linia de 400 kV Gutinaș – Strășeni este de 151,821 milioane de euro, fără TVA. Compania precizează, în răspunsul pentru HotNews, că aceste lucrări vor fi finanțate din fondurile Transelectrica.

În ceea ce privește finanțarea anunțată de Statele Unite, Transelectrica precizează că în acest moment banii americani nu sunt alocați pentru lucrările de pe teritoriul României, neexistând un acord de finanțare între Guvernul SUA și compania din România.

Precizarea a fost făcută în condițiile în care autoritățile de la Chișinău au anunțat că Moldelectrica a anunțat că finanțarea urmează să fie asigurată de Guvernul SUA, iar Ministerul Energiei de la Chișinău a transmis că valoarea estimată a proiectului este de aproximativ 130 de milioane de dolari.

Câteva detalii tehnice

Proiectul presupune construirea unei noi linii electrice aeriene de 400 kV între stațiile Gutinaș din România și Strășeni din Republica Moldova. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile de la Chișinău, pe teritoriul Republicii Moldova linia va avea aproximativ 72 de kilometri și va traversa raioanele Hîncești, Nisporeni și Strășeni. Trecerea frontierei este prevăzută în apropierea localității Leușeni.

Pe partea română, lungimea liniei este estimată la aproximativ 144 de kilometri.

În Republica Moldova, beneficiarul proiectului este Moldelectrica. Consultanții sunt compania americană Black & Veatch și compania românească CCEM – Compania de Consultanță în Energie și Mediu.

CCEM a anunțat că este partener oficial al Black & Veatch pentru viitorul proiect de investiții „LEA 400 kV OHL Gutinaș – Strășeni de interconexiune România – Republica Moldova”.

Potrivit Transelectrica, linia de 400 kV va avea o capacitate tehnică de transport de aproximativ 1.400 MW. Însă, evaluarea capacității maxime trebuie făcută și în funcție de cele două autotransformatoare care urmează să fie instalate în stația Strășeni, spune Transelectrica.

Noua linie va fi a treia interconexiune de 400 kV dintre România și Republica Moldova și va permite creșterea capacității de schimb de energie dintre cele două sisteme.

Autoritățile de la Chișinău au început și procedurile pentru declararea lucrărilor drept proiect de utilitate publică de interes național. Comisia interinstituțională constituită în acest scop a decis, în urma ședinței din 21 august 2025, cu votul unanim al membrilor prezenți, că există elemente justificative pentru declararea utilității publice a lucrărilor de construcție.

Autoritățile nu au anunțat o dată oficială pentru finalizarea proiectului.