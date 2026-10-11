Trump, nou mesaj anti-Zelenski, după ce a cerut schimbarea lui: „Dintr-un motiv sau altul, nu vrea” / Rusia salută declarațiile „istorice”

Donald Trump a spus că Vladimir Putin dorește o „soluționare” a războiului, noua declarație venind la scurt timp după ce președintele american la criticat dur pe Volodimir Zelenski, afirmând că „a venit momentul ca Ucraina să aibă un nou președinte”.

Președintele american a afirmat ulterior că omologul său rus, Vladimir Putin, cu care a purtat o discuție telefonică vineri, dorea „foarte mult” „să se ajungă la o soluție” pentru a pune capăt războiului cu Ucraina, notează AFP.

„Rusia ar dori să încheie un acord (…) dar, dintr-un motiv sau altul, Zelenski nu vrea să încheie niciun acord”, a declarat Trump sâmbătă în fața jurnaliștilor.

Rusia spune că declarațiile lui Trump sunt „istorice”

Kirill Dmitriev, principalul negociator economic al lui Putin, a calificat drept „istorice” declarațiile lui Trump privind renunțarea la sprijinul acordat președintelui ucrainean.

Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sîbiga, a afirmat, în schimb, că Zelenski „se bucură de sprijinul poporului ucrainean” și că „merită să fie susținut”.

Prim-ministrul britanic Andy Burnham și-a exprimat, la rândul său, „solidaritatea totală” față de președintele ucrainean, în cadrul unei convorbiri telefonice între cei doi lideri.

„Ar fi în interesul lui să se oprească”, l-a avertizat Trump pe președintele ucrainean, la o zi după anunțarea unui acord controversat între Moscova și Washington privind achiziționarea în masă de motorină rusă.

„Le sugerez să-și aleagă un nou lider care să poată ajunge la un acord”, a declarat președintele american la Casa Albă, condamnând atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, care, potrivit lui, nu fac decât să agraveze „problema mondială” a penuriei de motorină.

Zelenski: Rusia a mulțumit bombardând Zaporojie

Înaintea declarațiilor incendiare ale președintelui american, Zelenski a denunțat acordul ruso-american drept o „decizie slabă” din partea Statelor Unite și o oportunitate profitabilă pentru Rusia de a-și reface rezervele de lichidități și de a-și finanța războiul.

Președintele ucrainean a denunțat, de asemenea, noile atacuri rusești care au provocat 21 de morți sâmbătă, dintre care 20 în Zaporojie, în sud-estul Ucrainei.

„Rusia și-a exprimat mulțumirile pentru ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de motorină aruncând cinci bombe asupra unor clădiri rezidențiale din Zaporojie”, a declarat acesta.

Negocierile de la Miami au fost întrerupte

Potrivit Washingtonului și Moscovei, Rusia trebuie să livreze 300.000 de tone de motorină începând din luna octombrie către Statele Unite și pe piața mondială, urmând ca aceste livrări să crească până la 1 milion de tone în decembrie.

După discuțiile de vineri dintre negociatorii ucraineni și americani din Florida, menite să relanseze eforturile diplomatice pentru încetarea războiului, negocierile au fost întrerupte, autoritățile ucrainene confirmând pentru AFP plecarea delegației de la Kiev.

Trimisul președintelui Trump, Steve Witkoff, a calificat totuși discuțiile drept „constructive”, dar Zelenski a afirmat că „am fost folosiți ca paravan” pentru anunțarea acordului privind motorina.

Kremlinul a afirmat sâmbătă că Vladimir Putin a „primit cu înțelegere” propunerile americane „privind măsurile de dezescaladare” în Ucraina în cadrul convorbirii telefonice cu omologul său american, care a dus la acordul privind exportul de motorină, fără a oferi mai multe detalii.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra teritoriului ucrainean în ultimele luni, provocând un număr tot mai mare de victime civile.