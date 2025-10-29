Trump nu se mai întâlnește cu Kim Jong Un: „Vreau să-l văd, acesta era cu adevărat obiectivul nostru, dar nu s-a putut conveni momentul”

Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că nu se va întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul turneului său asiatic aflat în desfăşurare, întrucât nu au putut „conveni momentul”, în timp ce Coreea de Nord a efectuat un nou test cu rachete balistice chiar înaintea sosirii preşedintelui american în Coreea de Sud, unde are loc summitul Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), scrie Agerpres.

După săptămâni de expectativă, timp în care Trump s-a arătat deschis faţă de o reuniune cu Kim Jong Un, în cele din urmă preşedintele american a decis că nu se va întâlni cu acesta.

„Vreau să-l văd, iar acesta era cu adevărat obiectivul nostru pentru această vizită, dar avem şi alte întâlniri şi lucrăm din greu cu Kim Jong Un şi cu toată lumea pentru a soluţiona problemele”, a spus Trump în timpul unui dejun de lucru cu omologul său sud-coreean, Lee Jae-myung, în oraşul Gyeongju din Coreea de Sud, unde se desfăşoară summitului liderilor din ţările Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC).

El afirmase anterior că ar fi fost dispus să-şi prelungească vizita în Asia pentru o întâlnire cu Kim Jong Un, dar în cele din urmă a declarat miercuri că va încerca să organizeze o astfel de reuniune altă dată.

De asemenea, Casa Albă a transmis recent că Trump „nu va pune condiţii prealabile” pentru o eventuală întâlnire cu Kim Jong Un, sugerând astfel că preşedintele american ar fi acceptat să excludă de pe agenda discuţiilor tema denuclearizării Coreei de Nord, cum a cerut Kim Jong Un pentru reluarea dialogului cu SUA.

Cu puţin timp înainte de sosirea lui Trump în Coreea de Sud, agenţia publică nord-coreeană KCNA a relatat că Phenianul a efectuat un test cu rachete de croazieră strategice cu lansare navală.

La şase ani de la întâlnirea istorică dintre Trump şi Kim, desfăşurată la Panmunjom, în zona demilitarizată care desparte cele două Corei, Phenianul pare mai puternic după ce şi-a consolidat legăturile cu Beijingul, relaţii confirmate de prezenţa lui Kim Jong Un la parada militară organizată de China luna trecută, la aniversarea a 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial în Pacific, eveniment la care preşedintele chinez Xi Jinping a apărut alături de omologul rus Vladimir Putin şi de Kim Jong Un.

Coreea de Nord şi-a intensificat de asemenea legăturile cu Rusia, cele două ţări semnând anul trecut un tratat de parteneriat strategic prin care se angajează să-şi acorde reciproc asistenţă militară în caz de agresiune. În virtutea acestor relaţii privilegiate, Coreea de Nord a furnizat Rusiei cantităţi semnificative de muniţii pentru artilerie şi de asemenea echipamente militare, precum obuziere Koksan de calibru mare, lansatoare multiple de rachete, rachete balistice KN-23 şi sisteme anti-tanc, ca ajutor în războiul cu Ucraina. Mai mult, circa 15.000 de soldaţi nord-coreeni au participat la luptele pentru eliberarea sectorului din provincia rusă Kursk ocupat în august anul trecut de trupele ucrainene.