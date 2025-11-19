Trump promite să se implice în oprirea unui război, la cererea prințului Mohammed bin Salman. Spune că a început să lucreze la „doar jumătate de oră” după solicitare

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că va încerca să contribuie la încheierea războiului din Sudan, după ce prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman i-a cerut să se implice, potrivit Reuters.

„Am început deja să lucrăm la asta”, a spus Trump la o conferință de investiții din Arabia Saudită, la o zi după întâlnirea de la Casa Albă cu conducătorul de facto al regatului.

Trump le-a spus participanților la eveniment, unde au fost prezenți și prințul moștenitor și delegația sa, că administrația de la Washinton a început să lucreze la acest subiect la „doar jumătate de oră” după ce bin Salman i-a făcut solicitarea în cadrul întâlnirii de marți.

Trump a mai spus ulterior, într-o postare pe rețelele sociale, că Statele Unite vor lucra împreună cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Egipt și alte state din Orientul Mijlociu pentru a pune capăt atrocităților din regiune și pentru a stabiliza Sudanul.

Conflictul din Sudan a izbucnit în 2023, pe fondul luptei pentru putere dintre Forțele Armate Sudaneze și paramilitarii Forțelor de Sprijin Rapid, înaintea unei tranziții planificate către un guvern civil. Războiul a provocat violențe cu caracter etnic, distrugeri pe scară largă și strămutări masive, atrăgând puteri externe și riscând să fragmenteze Sudanul.

Trump: „Mi-a spus «Domnule, vorbești despre multe războaie, dar există un loc pe pământ numit Sudan»”

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite consideră că este nevoie de presiunea directă a lui Trump pentru a debloca negocierile destinate să pună capăt unui război care durează de peste doi ani și jumătate, au declarat cinci persoane familiarizate cu discuțiile. El a invocat și rolul jucat de Trump luna trecută în obținerea unui armistițiu în Gaza.

Conducătorul saudit a părut să mizeze pe felul în care Trump se vede pe sine ca pe un negociator al păcii, potrivit relatării acestuia.

„Mi-a pomenit ieri de Sudan și mi-a spus: «Domnule, vorbești despre multe războaie, dar există un loc pe pământ numit Sudan, iar ce se întâmplă acolo este oribil»”, a spus Trump.

Pentru Arabia Saudită, o soluție la conflict este legată direct de securitatea națională, având în vedere sutele de kilometri de coastă sudaneză care se află vizavi de țărmul saudit al Mării Roșii.

„Au loc atrocități cumplite în Sudan”, a scris Trump pe Truth Social. „A devenit cel mai violent loc de pe pământ și, totodată, cea mai mare criză umanitară. E nevoie disperată de hrană, medici și de orice altceva.”