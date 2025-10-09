Trump, propus din nou pentru Premiul Nobel pentru Pace, de data aceasta de către o țară membră UE

Ministrul de externe al statului Malta, țară membră a Uniunii Europene, a anunțat joi că l-a nominalizat pe președintele american Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, scrie Reuters.

Într-o postare pe Facebook, Ian Borg a menționat succesul lui Trump în negocierea păcii dintre Armenia și Azerbaidjan și eforturile acestuia pentru încheierea războaielor din Orientul Mijlociu și Ucraina.

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunțat vineri, în Norvegia, deși termenul limită pentru nominalizările la premiile Nobel din fiecare an este 31 ianuarie.

Liderii Azerbaidjanului și Armeniei au semnat în august, la Casa Albă, un acord menit să pună capăt conflictului de zeci de ani dintre cele două țări, un pas descris de Trump ca fiind „istoric”.

Joi, Israelul și gruparea militantă palestiniană Hamas au semnat un acord pentru încetarea focului și eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni, în cadrul primei faze a planului lui Trump de a pune capăt războiului din Gaza.

Borg a încărcat o fotografie cu el alături de Melania Trump și președintele american, care de mult timp râvnește în mod deschis la prestigiosul premiu Nobel pentru Pace.

„I-am înmânat președintelui SUA o scrisoare pe care am scris-o în numele meu, în care l-am informat că, la fel ca mulți alții, l-am nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace”, a afirmat el.

„De asemenea, l-am îndemnat să continue să depună eforturi pentru Orientul Mijlociu și Ucraina”, a mai scris Borg, adăugând că „este încântat să vadă astăzi un angajament sporit care ne apropie de pace”.

Trump a afirmat în mod repetat că merită această distincție, care a fost acordată anterior altor patru dintre predecesorii săi de la Casa Albă.

Câteva țări și-au anunțat anul acesta sprijinul pentru „candidatura” liderului de la Casa Albă, printre acestea numărându-se Cambodgia, Israelul și Pakistanul.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat pe 8 iulie că țara sa îl va nominaliza pe Trump la Premiul Nobel, pentru eforturile sale de a media un armistițiu cu Hamas. Netanyahu i-a înmânat chiar liderului american, în timpul unui dineu la Casa Albă o copie a scrisorii trimise Comitetului Nobel prin care a fost făcută nominalizarea.

Marți, președintele taiwanez Lai Ching-te a spus, într-un interviu acordat în SUA, că Donald Trump ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace dacă reușește să-l convingă pe omologul său chinez Xi Jinping să renunțe la folosirea forței împotriva Taiwanului