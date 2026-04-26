Trump spune că a avut „discuții bune” cu Putin și Zelenski: „Ura dintre ei este ridicolă”

Președintele SUA Donald Trump a afirmat că are „discuții bune” cu președintele rus Vladimir Putin și cu cel ucrainean Volodimir Zelenski, în contextul în care încearcă să pună capăt războiului din Ucraina, transmite Reuters.

„Lucrăm la situația Rusiei, Rusia și Ucraina, și sperăm că vom ajunge la un rezultat”, a spus Trump într-un interviu pentru Fox News.

Trump a refuzat să precizeze când a discutat ultima dată cu Vladimir Putin.

„Am discuții cu el și am discuții și cu președintele Zelenski, discuții bune”, a spus Trump, fără să spună când a vorbit ultima dată cu fiecare dintre liderii țărilor aflate în război.

„Ura dintre președintele Putin și președintele Zelenski este ridicolă. Este o nebunie. Iar ura este un lucru rău când încerci să rezolvi ceva, dar se va întâmpla”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Washingtonul face presiuni de luni de zile asupra părților beligerante pentru a ajunge la un acord de pace. Cu toate acestea, negocierile sunt blocate din februarie din cauza războiului Statelor Unite cu Iranul, care a distras atenția Casei Albe.

Pe 21 aprilie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a acuzat pe Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii președintelui Donald Trump, că dau dovadă de lipsă de respect față de Ucraina.

„Este lipsit de respect să călătorești la Moscova și să nu vii la Kiev”, a declarat Zelenski luni, într-un interviu acordat unei emisiuni de știri.

El a spus că înțelege ce dificultăți presupune o deplasare în țara sfâșiată de război, dar a menționat că și alții au făcut călătoria la Kiev.

Vorbind despre o posibilă vizită la Kiev, Zelenski a spus: „Nu avem nevoie de asta, ei da”. De asemenea, liderul ucrainean a subliniat că rezultatul discuțiilor, mai degrabă decât locul în care se desfășoară acestea, este ceea ce contează pentru el.