Trump spune că l-a amenințat pe Putin că o să bombardeze Moscova „de o să o ia dracu”. Ce i-a răspuns liderul rus

Donald Trump a spus anul trecut, în cadrul unei întâlniri private cu donatorii pentru campania sa electorală, că a încercat la un moment dat să-l descurajeze pe Vladimir Putin să atace Ucraina, amenințându-l că va „bombarda Moscova până o să o ia dracul”, potrivit unei înregistrări audio obținute de CNN.

„I-am spus lui Putin: «Dacă intri în Ucraina, voi bombarda Moscova până o să o ia dracul („bomb the sh*t out of Moscow”, în original). Îți spun că nu am de ales»”, a afirmat Trump în timpul unei strângeri de fonduri pentru 2024, potrivit înregistrării audio.

„Iar apoi [Putin] a spus: «Nu te cred». Dar m-a crezut cam 10%”, a adăugat el.

Trump a afirmat ulterior că a transmis un avertisment similar președintelui chinez Xi Jinping cu privire la o potențială invazie a Taiwanului, spunându-i că SUA va bombarda Beijingul ca răspuns.

„A crezut că sunt nebun”, a spus Trump despre Xi, înainte de a menționa că „nu a fost o problemă între noi”.

Donald Trump claims he threatened Vladimir Putin that he’d ‘bomb the sh*t out of Moscow’ if Russia🇷🇺 invades Ukraine…



And claims he threatened Xi Jinping that he’d ‘bomb the sh*t out of Beijing’ if China🇨🇳 invaded Taiwan



CNN released a leaked recording from a 2024 fundraiser… pic.twitter.com/lwYIcoPpTS