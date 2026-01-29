Trump spune că plictiseala, nu somnul, l-a făcut să închidă ochii în timpul ședinței de cabinet: „Voiam să ies naibii de aici”

Donald Trump, ținând ochii închiși în timp ce vorbea Marco Rubio în timpul unei ședințe de cabinet din 2 decembrie 2025. Credit: Julia Demaree Nikhinson / AP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a spus că nu dormea în timpul ședinței de cabinet din decembrie, când a fost surprins cu ochii închiși în mai multe momente, transmite Reuters.

Comentând situația joi, Trump a spus că nu dormea la acel moment, ci era plictisit.

„Unii oameni au spus, a închis ochii. Uite, devenise destul de plictisitor”, le-a spus președintele oficialilor care râdeau în sala cabinetului de la Casa Albă. „Nu am dormit. Pur și simplu i-am închis pentru că voiam să ies naibii de aici”, a continuat el.

„Nu am dormit, apropo. Nu dorm prea mult”, a adăugat Trump.

Șeful Casei Albe a făcut remarcile într-o ședință de cabinet televizată, de 81 de minute, care s-a desfășurat într-un format mai scurt față de cel obișnuit.

În vârstă de 79 de ani, Donald Trump a încercat să respingă speculațiile despre vitalitatea sa. Președintele și-a lăudat capacitatea cognitivă în fața reporterilor, le-a ordonat consilierilor să dezvăluie mai multe întâlniri de pe agenda sa și, ocazional, a cochetat cu perspectiva unei candidaturi pentru un al treilea mandat, în ciuda limitei constituționale.

În perioada administrațiilor anterioare, ședințele de cabinet erau plictisitoare și se desfășurau într-o mare măsură departe de camerele de filmat, însă în mandatul lui Trump au devenit o scenă pe care președintele și echipa lui prezintă realizări pe care le consideră subapreciate de presă, notează Reuters.

Liderul republican a fost văzut adesea ținând ochii închiși în timpul acestor ședințe și al altor apariții publice, însă nu și în cea de joi.

Și alți președinți s-au confruntat cu întrebări similare

Trump nu este primul președinte american care primește întrebări legate de vitalitatea sa. Secretarul de presă al lui Ronald Reagan, Marlin Fitzwater, a fost rugat să explice de ce acesta părea să ațipească în timpul unor evenimente publice din anii 1980.

Predecesorul lui Trump, democratul Joe Biden, a renunțat să mai candideze pentru un al doilea mandat în 2024, după ce o parte dintre alegători și colegii săi de partid i-au pus la îndoială capacitatea de a mai ocupa funcția, la vârsta de 81 de ani. Trump însuși îl numește în continuare „Joe Somnorosul”.

Trump a devenit cel mai în vârstă om care este învestit în funcția de președinte al Statelor Unite, în ianuarie 2025, la vârsta de 78 de ani. Călătorește, postează pe rețelele sociale și interacționează cu presa mult mai mult decât o făcea Biden, însă întrebările legate de starea lui de sănătate au persistat, inclusiv în ceea ce privește testele de imagistică medicală și vânătăile de pe mâini.

Casa Albă a spus că testele au fost preventive și au arătat că președintele are o stare cardiacă bună. A atribuit vânătăile, care uneori sunt acoperite cu machiaj, aspirinei pe care o ia președintele în mod curent ca profilaxie împotriva bolilor cardiovasculare.