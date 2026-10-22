Trump spune că s-a interesat dacă poate schimba numele Oceanului Atlantic în „Oceanul Trump” sau o altă variantă

Planul președintelui american Donald Trump de a redenumi Oceanul Atlantic a întâmpinat dificultăți atunci când acesta a abordat subiectul cu Google, relatează Business Insider.

Trump a spus la un nou miting electoral la care a participat în Carolina de Sud că s-a gândit să-și pună propriul nume sau să folosească denumirea „America” pentru unul dintre cele două oceane care mărginesc Statele Unite: Atlanticul și Pacificul.

„Nu voi pune nici Trump, nici America pe niciun alt ocean în afară de aceste două”, le-a spus el celor prezenți, reluând comentarii pe care le-a făcut și la un alt miting electoral de mai devreme din cursul lunii octombrie.

De data aceasta el a afirmat că a sunat la Google pentru a întreba dacă Google Maps poate face această modificare.

Gigantul din Silicon Valley modificase anterior denumirile afișate în Statele Unite pentru Golful Mexic și Lacul Ontario, înlocuindu-le cu Golful Americii și Lacul Americii, în urma unor ordine executive emise de președinte.

Trump spune că a vorbit cu șeful Google despre redenumirea Atlanticului

„Am vorbit cu un tip genial, Sundar. El conduce întreaga [companie] Google”, a spus Trump la mitingul din Carolina de Sud, referindu-se la directorul general Sundar Pichai.

De asemenea, l-a lăudat pe cofondatorul Google, Sergey Brin, numindu-i pe amândoi „niște tipi absolut geniali”, înainte de a glumi că aceștia erau „încă zdruncinați de episodul cu Golful” [Mexic].

Trump a povestit că i-a prezentat direct ideea lui Pichai: „Sundar, mă gândesc la Oceanul Atlantic. Te poți ocupa de asta?”.

„Nu, nu, nu. De data aceasta nu o fac”, a citat Trump răspunsul lui Pichai.

„Oceanele sunt diferite, domnule. Ele acoperă, într-adevăr, teritoriile multor țări. Vă rugăm să nu ne cereți să facem asta”, ar fi spus CEO-ul Google, potrivit președintelui SUA.

„Așa că probabil o să renunț la idee”, le-a spus Trump celor prezenți. „Să renunț?” Apoi și-a răspuns singur la întrebare: ‘Cred că ar trebui să-l lăsăm să se numească Oceanul Atlantic’”.