„Foarte periculos”. Trump avertizează Londra, după întâlnirea dintre premierul britanic Keir Starmer și președintele Chinei Xi Jinping de la Beijing

Starmer s-a străduit să sublinieze că Marea Britanie nu va alege între comerțul cu SUA și cel cu China. Chiar și așa, Donald Trump s-a arătat nemulțumit, scrie Politico.

Consolidarea legăturilor Marii Britanii cu China este „foarte periculoasă”, a declarat vineri Donald Trump.

Președintele SUA a făcut aceste declarații după ce prim-ministrul britanic s-a întâlnit joi la Beijing cu președintele chinez Xi Jinping, unde Starmer a solicitat o relație „mai sofisticată” între cele două țări și a obținut dreptul cetățenilor britanici de a călători fără viză în China pentru o perioadă de până la 30 de zile, precum și o reducere a taxelor vamale chinezești pentru whisky-ul scoțian.

Starmer s-a străduit să sublinieze că nu va alege între comerțul cu SUA și cel cu China. Downing Street a subliniat că Trump însuși intenționează să viziteze China în aprilie și că președintele american l-a numit pe Xi prietenul său.

Starmer și-a contrastat abordarea cu cea a prim-ministrului canadian Mark Carney, a cărui vizită în China din această lună – urmată de discursul de la Davos în care a declarat că vechea ordine mondială „s-a rupt” – l-a determinat pe Trump să amenințe cu o nouă serie de taxe vamale pentru Ottawa.

Trump a fost întrebat despre eforturile Regatului Unit de a stabili relații mai strânse cu Beijingul, în timp ce participa la premiera filmului „Melania” la Washington. Președintele american și-a rezervat cele mai dure critici pentru Carney, dar a avertizat și Marea Britanie cu privire la relațiile sale comerciale cu China.

„Este foarte periculos pentru ei să facă asta”, a spus Trump.

„Și cred că este și mai periculos pentru Canada să intre în afaceri cu China. Canada nu se descurcă bine. Se descurcă foarte prost și nu poți considera China ca fiind soluția”, a adăugat el.

„Cunosc foarte bine China. Știu că președintele Xi este un prieten al meu. Îl cunosc foarte bine. Dar acesta este un obstacol greu de depășit”, a mai spus liderul de la Casa Albă.

Un oficial al guvernului britanic a declarat că SUA erau la curent în prealabil cu vizita lui Starmer și cu obiectivele Marii Britanii.

Marți seara, în avionul spre Beijing, Starmer a respins întrebările referitoare la posibilitatea ca vizita sa să-l irite pe Trump.

„Relația pe care o avem cu SUA este una dintre cele mai strânse relații pe care le avem, în domeniul apărării, securității, informațiilor, dar și al comerțului și al multor alte domenii”, a spus el.

„Anul trecut, am avut o vizită de stat foarte reușită a președintelui Trump, care a dus la investiții de sute de miliarde de lire sterline în economiile reciproce, deci este o relație foarte importantă”, a spus premierul.

„Nu are sens să ne ascundem capul în nisip când vine vorba de China”, a adăugat Starmer. „Este în interesul nostru să ne implicăm și să nu facem compromisuri în ceea ce privește securitatea națională, și de aceea am reușit să stabilim o abordare consecventă și cuprinzătoare”, a mai spus el.