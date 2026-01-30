Trump va numi vineri următorul președinte al Fed. Cine este favoritul care va prelua șefia celei mai importante bănci centrale din lume

Donald Trump a declarat că vineri va anunța candidatul pentru președinția Rezervei Federale, ceea ce ar pune capăt lunilor de speculații despre cine îl va înlocui pe Jay Powell la conducerea celei mai importante bănci centrale din lume.

Trump a declarat joi seară, la un eveniment organizat la Centrul Kennedy din Washington, cu ocazia premierei . documentarului Melania Trump, că își va anunța candidatul pentru conducerea băncii centrale a SUA „mâine dimineață”

Președintele Fed, Jerome Powell, depune mărturie în fața unei Comisii a Senatului american, în cadrul unei audieri pentru „examinarea Raportului semestrial privind politica monetară prezentat Congresului”, la Capitol Hill, pe 25 iunie 2025, în Washington, DC. FOTO: Kent Nishimura / Getty images / Profimedia

„Mulți oameni cred că este vorba de cineva care ar fi putut fi acolo acum câțiva ani”, a spus președintele. „Va fi cineva foarte respectat, cineva cunoscut de toată lumea din lumea financiară.”

Fostul guvernator al Rezervei Federale, Kevin Warsh, care a mai fost intervievat pentru acest post în 2017, când a pierdut în fața lui Powell, a apărut ca favorit joi seară, pe fondul speculațiilor că oficialii Casei Albe l-ar fi lăsat din brațe pe directorul executiv al BlackRock, Rick Rieder.

Powell, care s-a confruntat în repetate rânduri cu furia lui Trump din cauza reticenței sale de a reduce ratele dobânzilor , urmează să demisioneze din funcția de președinte în luna mai.

Miercuri, Fed a menținut costurile de împrumut între 3,5% și 3,75%, după reducerile de trei sferturi de punct anul trecut.

Trump a postat joi pe Truth Social că Powell nu avea „absolut niciun motiv” să mențină ratele dobânzilor ridicate.

„Ar trebui să avem o rată substanțial mai mică acum, că până și acest idiot recunoaște că inflația nu mai este o problemă sau o amenințare”, a spus președintele. „Costă America sute de miliarde de dolari pe an, în CHELTUIELI CU DOBÂNZILE total inutile și nejustificate.”

Trump, care dorește ca costurile de împrumut să scadă la aproximativ 1%, a declarat că orice candidat care obține postul trebuie să fie dispus să reducă ratele dobânzilor.

Atacurile repetate ale lui Trump la adresa Fed au stârnit îngrijorare pe piețele financiare cu privire la independența băncii centrale.

Șansele pentru Hassett, un apropiat al președintelui, s-au prăbușit după opoziția senatorilor față de lansarea de către Casa Albă a unei anchete penale pe baza mărturiei lui Powell.

Powell a declarat că decizia Departamentului de Justiție de a-i înmâna citații pentru marele juriu cu privire la renovarea sediului central al Fed a fost „un pretext” menit să preseze banca centrală să reducă mai multe rate ale dobânzii.

Unii senatori republicani, în frunte cu Thom Tillis din Carolina de Nord, au amenințat că vor bloca alegerea lui Trump – care trebuie confirmat de o majoritate a Senatului – dacă ancheta nu este abandonată.