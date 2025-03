Trump vine cu precizări în care evocă „o pârghie” pe care o are asupra Rusiei, după anunțul lui Putin privind armistițiul din Ucraina

Donald Trump, în Biroul Oval de la Casa Albă, 23 ianuarie 2025. Sursa foto: Yuri Gripas - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Președintele american Donald Trump a dezvăluit joi, în timpul declarațiilor făcute în Biroul Oval de la Casa Albă alături de șeful NATO, Mark Rutte, un pic mai mult din ceea ce se întâmplă în negocierile privind încetarea focului în Ucraina, precizând că „au fost discutate o mulțime de subiecte individuale”, scrie The Guardian.

„Ei bine, am dori să vedem o încetare a focului din partea Rusiei. Și noi, știți, nu am lucrat «pe întuneric». Am discutat despre (…) teritoriile ucrainene și bucățile de teren care vor fi păstrate și pierdute, precum și despre toate celelalte elemente ale unui acord final. Este implicată o centrală nucleară (centrala de la Zaporojie, n.r.). Știți, este implicată o centrală foarte mare. Cine va primi centrala nucleară și cine va primi un lucru sau altul?”, a declarat Trump.

„Așadar, nu este un proces ușor. Dar faza întâi este încetarea focului”, a adăugat liderul american.

El a continuat: „Am discutat despre conceptele de teritoriu, pentru că nu vrem să pierdem timpul cu încetarea focului, dacă nu va însemna nimic. Așa că spunem: uitați, asta poți obține, asta nu poți obține. Se discută despre NATO și despre a fi în NATO, și toată lumea știe care este răspunsul la asta. Știu acest răspuns de 40 de ani, ca să fim cinstiți”.

„Deci, o mulțime de detalii ale unui acord final au fost de fapt discutate. Acum vom vedea dacă Rusia este sau nu acolo, iar dacă nu va fi, va fi un moment foarte dezamăgitor pentru lume”, a mai spus Donald Trump.

Cu privire la prima reacție a președintelui rus Vladimir Putin la propunerea SUA pentru armistițiu, președintele american punctase, la începutul declarațiilor sale din Biroul Oval, că aceasta a fost „o declarație foarte promițătoare, dar nu a fost completă” și a adăugat: „Mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu el sau să vorbesc cu el, dar trebuie să terminăm repede”.

Trump afirmă că are „o pârghie” asupra Rusiei, dar că nu vrea să o folosească pentru moment

Trump a fost întrebat, la Casa Albă, și despre influența pe care o are asupra Rusiei pentru a o convinge să semneze acordul de armistițiu cu Ucraina.

Președintele republican a insistat că „are o pârghie”, dar a precizat că nu vrea să vorbească despre aceasta deoarece „vorbim cu el (Putin, n.r.) și, pe baza declarațiilor pe care le-a făcut astăzi, acestea au fost destul de pozitive”.

„Sper că și Rusia va încheia înțelegerea. (…) Nu cred că (rușii) se vor întoarce să tragă din nou. Cred cu adevărat că dacă am avea (…), dacă am obține un tratat de pace, un tratat de încetare a focului, cred că acesta va duce la pace, va duce cu adevărat la pace. Nu cred că cineva vrea să se întoarcă” la deschiderea focului, a mai spus liderul american.

„Și cred că dacă, dacă președintele Putin este de acord și face un armistițiu, cred că vom (…) fi într-o poziție foarte bună să rezolvăm lucrurile”, a continuat el.

Trump a reiterat că a intensificat sprijinul SUA pentru Ucraina și că a „oprit” gazoductul Nord Stream 2.

De asemenea, el a subliniat că „nu crede că Rusia îi va ataca pe aliaţii Statelor Unite”, în contextul în care propunerea americană privind armistițiul în Ucraina se află pe masă.

Președintele rus Vladimir Putin s-a arătat joi, într-o conferință de presă susținută la Moscova alături de omologul său belarus Aleksandr Lukașenko, dispus să accepte acordul de armistițiu pentru 30 de zile cu Ucraina, propus de SUA, „dar cu condiția ca acesta să ducă la o pace pe termen lung, având în vedere că armata rusă este în plină ofensivă pe toate fronturile”. Liderul de la Kremlin a precizat că „susţine armistiţiul, cu unele rezerve”, pe care ar vrea să le discute chiar cu Donald Trump.

Președintele rus a transmis că are „rezerve” cu privire la propunerea privind armistițiul de 30 de zile, insistând că nu este clar cum ar evolua situația în regiunea Kursk și în alte părți dacă ar fi pusă în aplicare o încetare a focului.

Putin a lăudat ideea SUA ca fiind „grozavă și corectă” și a declarat că Rusia o susține în teorie, dar „există multe lucruri care trebuie încă discutate” înainte de a se conveni asupra unui acord.

El a sugerat că ar trebui să negocieze chestiunile restante „cu colegii și partenerii noștri americani”, sugerând că „poate va avea un apel telefonic cu președintele Trump”.

Anterior în cursul zilei de joi, principalul consilier pentru politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, declarase presei de stat că inițiativa comună americano-ucraineană a fost o mișcare „pripită” care „nu favorizează o înțelegere pe termen lung”.

Moscova a revendicat în ultimele zile un avans puternic în regiunea rusă Kursk, în care forțele Kievului au lansat o incursiune în august 2024.

Anterior în cursul zilei de joi, un oficial guvernamental ucrainean a declarat că Kievul a înțeles că nu poate recuceri toate teritoriile ocupate prin forță militară de la trupele ruse în acest moment și că recuperarea acestora va trebui să aibă loc pe cale diplomatică în timp, potrivit Reuters.

Responsabilul ucrainean, care a făcut declarații sub rezerva anonimatului în cadrul unui briefing la Kiev, la două zile după discuțiile dintre oficialii americani și ucraineni privind încheierea războiului cu Rusia la Jeddah (în Arabia Saudită), a subliniat că Ucraina nu va recunoaște drepturile Moscovei asupra teritoriilor ucrainene ocupate (anexate).

„Ucraina a spus clar că nu va recunoaște drepturile Rusiei asupra teritoriului nostru”, a spus oficialul citat despre discuțiile cu reprezentanții SUA, care au avut loc în contextul în care președintele Trump face presiuni pentru încetarea rapidă a luptelor.

„Dacă vorbim de realitatea că Ucraina nu-și poate recupera toate teritoriile chiar acum prin forță militară, da, înțelegem acest lucru. Înțelegem că o parte din teritoriul nostru va trebui să fie recuperat pe cale diplomatică, ceea ce, desigur, poate lua timp”, a adăugat oficialul menționat.

