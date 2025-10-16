Trump vrea să ridice un arc de triumf la Washington. „Va fi cu adevărat frumos. Cred că va fi fantastic”

Preşedintele american Donald Trump intenţionează să construiască un arc de triumf pe una dintre arterele de acces în capitala Washington, cu ocazia aniversării a 250 de ani de independenţă a SUA, care va fi sărbătorită pe 4 iulie anul viitor, relatează joi AFP, preluată de Agerpres.

O machetă a monumentului se află pe biroul său de mai multe zile, dar Trump şi-a dezvăluit public intenţiile abia miercuri seară, în timpul unei cine de gală cu donatori care finanţează construcţia unei noi săli festive la Casa Albă.

Arcul de triumf ar urma să fie amplasat în apropierea Monumentului lui Lincoln, la capătul opus al podului Arlington, care este poarta de acces către Washington dinspre Virginia.

„Va fi cu adevărat frumos. Cred că va fi fantastic”, a spus Trump în timpul cinei.

Preşedintele, fost magnat imobiliar, a prezentat trei machete de diferite mărimi ale arcului de triumf şi a spus că preferatul său este cel mai mare şi încoronat de o sculptură a zeiţei romane a libertăţii.

De la revenirea la putere în ianuarie, Trump şi-a manifestat intenţia de a lăsa o amprentă durabilă asupra Washingtonului. De exemplu, el a pavat Grădina de Trandafiri a Casei Albe, a decorat Biroul Oval cu ornamente aurite şi construieşte în reşedinţa prezidenţială o sală festivă grandioasă, în stilul conacului său privat de la reşedinţa Mar-a-Lago din Florida.

De asemenea, preşedintele republican a desfăşurat Garda Naţională în capitală pentru a combate delincvenţa, în pofida împotrivirii oficialilor democraţi locali.