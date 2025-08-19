Trump – Zelenski – UE. Rusia spune cine de la masă a supărat-o în mod special 

Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, face declarații în timpul participării la o reuniune multilaterală cu liderii europeni în Sala de Est a Casei Albe din Washington, DC, SUA, luni, 18 august 2025. Foto: Abaca Press / Profimedia

Rusia își reafirmă, printr-un lung mesaj, opoziția categorică față de desfășurarea trupelor NATO în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate.

Trei subiecte sensibile pot rezuma discuțiile mediate de SUA și de UE dintre Ucraina și Rusia, rezumate de presa internațională.

Armistițiul. Ucraina și Europa cer încetarea luptelor și tratative în condiții de nevărsare de sânge. Rusia vrea direct un tratat de pace, fără un armistițiu temporar. Cedările de teritorii. Acceptate în principiu de Ucraina, cedările de teritorii vor fi doar recunoașteri ale controlului de facto al Rusiei sau, așa cum vrea Rusia, acceptări ale controlului de drept și recunoașteri internaționale ale faptului că teritoriile le aparțin pentru totdeauna? Garanții de securitate. Cum se vor realiza concre garanțiile de securitate pentru Ucraina? Europenii au propus prezența de trupe de menținere a păcii, iar Trump n-a exclus

Britanicii i-au iritat pe ruși

Rusia a dorit să sublinieze poziția sa cu privire la negocierile de pace. Moscova a emis luni o declarație lungă în care respinge desfășurarea trupelor NATO în Ucraina ca parte a oricăror garanții de securitate, relatează The New York Times.

Declarația, al cărei autor este Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, a criticat Marea Britanie pentru promovarea acestei idei, parte a unei lungi tradiții de a da vina pe Londra pentru acțiunile Occidentului pe care Moscova le consideră ostile față de Rusia, a notat NYT.

La negocierile care au loc la Casa Albă, toți cei 7 reprezentanți ai Europei au spus că nu e posibilă pacea reală, pacea de durată, fără „garanții de securitate”.

Printre acest garanții posibile ar fi și prezența trupelor NATO în Ucraina, care să mențină pacea, inclusiv trupe americane, idee pe care Donald Trump n-a respins-o la masa discuțiilor cu europenii, dar la care Moscova se opune explicit.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat pentru Fox News că în cadrul întâlnirilor de la Casa Albă nu s-a discutat concret despre trimiterea de trupe pe teren în Ucraina.

Întâlnire Putin – Zelenski

Următorul pas, așa cum a reieșit din declarațiile părților este o întâlnire Putin – Zelenski, a afirmat președintele Donald Trump.

„Președintele SUA a susținut organizarea unei reuniuni la nivel de lideri. O astfel de reuniune este necesară pentru a rezolva problemele sensibile”, a confirmat Volodimir Zelenski.

Putin „și-a exprimat sprijinul pentru negocierile directe între delegațiile Rusiei și Ucrainei”, a spus și Iuri Ushakov, unul dintre consilierii de top ai Kremlinului.