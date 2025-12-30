Tudor Chirilă: „Cei patru judecători PSD care au boicotat ședințele CCR sunt doar consecința unei istorii începute în 2017”

Boicotul ședințelor Curții Constituționale nu este un incident izolat, ci rezultatul unui proces politic început în 2017, afirmă Tudor Chirilă. Într-o postare pe Facebook, artistul susține că decizii luate și tolerate de-a lungul anilor au slăbit justiția, iar atenția publică riscă să se mute de la cauzele reale.

Artistul Tudor Chirilă susține, într-o postare pe Facebook, că boicotarea ședințelor Curții Constituționale de către patru judecători numiți de PSD nu este cauza principală a crizei din justiție, ci rezultatul unui proces mai vechi.

„Cei patru judecători PSD care au boicotat ședințele CCR sunt doar consecința unei istorii care începe încă din 2017 (bine, și mult mai departe în timp)”, scrie Chirilă. El adaugă că această evoluție poate fi urmărită ușor: „cu două trei întrebări pe Google și ChatGPT o poți formula foarte ușor”.

Artistul avertizează că discuția publică riscă să se concentreze pe un cerc restrâns de persoane, în timp ce responsabilii principali rămân în afara atenției. „E bine să nu uităm pentru că atenția se mută de la adevărații contributori prin restrângerea cercului”, afirmă el. „Ăștia patru sunt doar cozi de topor”, afirmă Chirilă.

În aceeași postare, el menționează și alte nume despre care spune că nu sunt afectate de actuala focalizare a criticilor. „Dar, de exemplu, Cătălin Predoiu e bine mersi”, scrie artistul. Despre șefa CSM afirmă: „Savonea care are mai multă putere ca Ilie Bolojan și Nicușor Dan la un loc, pentru că are corupții în spate, e iar bine mersi”.

Chirilă face legătura și cu protestele din anii anteriori. „Cei care am ieșit în stradă în 2017–2018 eram făcuți sorosiști”, scrie el, adăugând: „Azi ne fac sorosiști și cei fabricați de cei care ne făceau sorosiști în 2017. Dar faptele vorbesc. Nu noi am fost în Parlament, nu noi am fost la CCR. Noi doar în stradă”.

La final, Tudor Chirilă spune și cine crede că este responsabil pentru situația din justiție: „PSD + ALDE au creat mecanismul, UDMR l-a ajutat punctual, PNL l-a legitimat prin nereparare, CCR l-a stabilizat”. În opinia sa, „sistemul funcționează azi sub presiune, frică și blocaj”.