Tudor Chirilă, dezlănțuit după căderea Guvernului Bolojan. Propunere concretă pentru Nicușor Dan. „Păi, don’ președinte…”

„În numele echidistanței și stabilității a refuzat să vadă cel mai important lucru: minciuna. Minciuna acestei moțiuni. Și asta nu e acceptabil”, a reacționat marți artistul și activistul Tudor Chirilă după căderea guvernului Bolojan, referindu-se la președintele Nicușor Dan, pe care îl critică puternic.

Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost votată astăzi de 281 senatori și deputați, ceea ce înseamnă că guvernul Bolojan a fost demis de Parlament. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că formațiunea lui se va duce la Cotroceni să-i spună președintelui Nicușor Dan că dorește păstrarea coaliției.

Votul la moțiunea de cenzură PSD-AUR l-a egalat pe cel din 2021, când Guvernul condus de Florin Cîțu a fost demis tot cu 281 de voturi.

Între timp, Conducerea Biroului Politic Central al PNL s-a reunit la ora 17.00 la sediul partidului din Modrogan. La ședință participă și liderii PNL din teritoriu, pentru a decide ce strategie va adopta partidul după demiterea în Parlament prin moțiunea PSD-AUR. La puțin timp după începutul ședinței, liberalii au și votat pentru întărirea rezoluțiilor adoptate deja de partid, potrivit cărora PNL nu va mai colabora cu PSD. 34 de liberali au votat pentru, iar 10 s-au abținut.

„De-abia s-a terminat votul că ticălosul etern Predoiu și alți peneliști (Thuma, Pauliuc și mai urmează, probabil) își trădează liderul și poziția partidului. În numele «stabilității», alături de cei care au generat instabilitatea 1. prin guvernarea Ciolacu care a cheltuit tot ce se putea cheltui 2. prin moțiunea de cenzură «nu ne vindem țara, o devalizăm»”, a reacționat Tudor Chirilă, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„După trădarea ăstora din PNL care bat recorduri de viteză, vedem de fapt că moțiunea a fost împotriva unui singur om sau, dacă vreți, unei echipe mici. Primul pesedist al țării, Nicușor Dan, așa cum îl numeam ironic într-o postare anterioară, are o mare parte de vină. În numele echidistanței și stabilității a refuzat să vadă cel mai important lucru: minciuna. Minciuna acestei moțiuni. Și asta nu e acceptabil”, a continuat artistul.

El consideră că moțiunea a fost îndreptată mai degrabă împotriva Oanei Gheorghiu decât a lui Ilie Bolojan.

„Puroiul financiar care colcăie în companiile de stat neperfomante sub formă de sinecuri, salarii nesimțite, insolvențe vechi de ani de zile, a fost expus de Oana Gheorghiu în toată frumusețea lui toxică”, a adăugat activistul.

„Nicușor Dan avea de făcut un singur lucru”

Tudor Chirilă crede că șeful statului avea de făcut „în numele României oneste un singur lucru, printre multe altele pe care le-a ratat”: „să spună clar că o moțiune care susține că listarea unor companii la bursă și reformarea altora înseamnă vânzarea țării, nu e decât o minciună și un pretext pentru a iniția o criză politică”.

„Câteodată să spui adevărul înseamnă să fii echidistant. Păi, don’ președinte, dacă vreți să fiți perfect echidistant, dacă să vedeți minciuna stă în calea echidistanței, fiți până la capăt, acceptați votul românilor care susțin partidul extremist AUR și chemați-i la consultări. De ce să-l accepți pe prietenul sistemului Predoiu și să nu negociezi și cu prietenul sistemului, Peiu, ? Arătați-ne, domnule președinte, adevărata echidistanță”, a adăugat el.



Conform artistului, evenimentele politice din aceste zile „reînvie” USL și scot la iveală faptul că opoziția nu mai există în țara noastră.

Ce mai afirmă Tudor Chirilă:

„AUR este PSD, au văzut-o în sfârșit și votanții lor zilele astea. Bine, era evident de mult. Lupta cu sistemul a murit înainte de a se naște. Simion e o păpușă gălăgioasă care stă cu spatele la meci și se face că nu vede faultul, dar dirijează galeria. Grindeanu rânjește ca o hienă sătulă. Responsabilitate? Zero.

Salariile nesimțite din companiile de stat vor rămâne. Parlamentarii sunt și ei fericiți că nu mai sunt obligați să-și expună averile pe site-ul ANI. În două săptămâni dobânda la care se împrumută România a crescut, iar leul s-a depreciat, e la minim istoric

Dar poate cea mai gravă este criza adevărului în care ne adâncim din ce în ce mai mult. Minciuna a câștigat. E repartizată echidistant.”

Între timp, Administrația Prezidențială a anunțat că președintele Nicușor Dan va susține astăzi, de la ora 18.00, declarații de presă la Palatul Cotroceni. Va fi prima ieșire publică a șefului statului după căderea guvernului Bolojan.

Nicușor Dan va susține doar declarații de presă, fără întrebări.

Liderul USR, Dominic Fritz, a anunţat marţi, după ce moţiunea a trecut, că cei din USR nu vor permite ca PSD şi AUR să întoarcă România în trecut şi nu vor negocia un nou guvern cu PSD.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că „ar fi normal” ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, chiar și interimar, având în vedere „votul covârșitor” cu care a trecut moțiunea de cenzură a PSD-AUR. El a mai spus că liderii PSD vor merge la consultările de la Cotroceni cu propunerea de continuare a coaliției.

Iar prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu a afirmat că nu trebuia să se ajungă în această situaţie, iar negocierile trebuiau să continue.