După Oana Pellea, și Tudor Chirilă îl critică deschis pe Nicușor Dan: „A reușit să facă cu brio jocurile PSD”

Tudor Chirilă l-a acuzat într-un mesaj publicat luni seară pe președintele Nicușor Dan că, invocând echidistanța, a favorizat indirect PSD, în actuala criză politică.

Într-o postare publicată pe Facebook, Tudor Chirilă scrie că șeful statului „a reușit să facă cu brio jocurile PSD” și că, „în numele echidistanței”, a devenit „un președinte jucător, jucător pentru PSD”.

„Domnule Nicușor Dan să știți că voturile celor șase milioane de români nu erau voturi pentru echidistanță formală, ci pentru valori ca stat de drept, luptă anti corupție, reformă instituțională, pragmatism economic, schimbare de mentalitate, România onestă”, a scris Chirilă.

Artistul îi cere lui Nicușor Dan să spună „răspicat” dacă, în opinia sa, premierul Ilie Bolojan „a performat bine”. „Da sau nu?”

„Ați ajuns președintele României cu un mandat pe care nu-l respectați. Ați fost mandatat să promovați niște valori pe care prea des le treceți la și altele în numele echidistanței”, a continuat Tudor Chirilă.

În același mesaj, Chirilă avertizează asupra riscului unei eventuale îndepărtări de Uniunea Europeană.

„Poate că așa trebuie să fie, poate că asta este ce merităm ca popor. Și poate că în curând tema preferată a oligarhiilor de partid va fi ieșirea din Europa. Banii ăia se fură mai greu, deși se fură, totuși. În ROEXIT însă, oligarhii vor fi adevărat suverani”, a conchis Tudor Chirilă.

Oana Pellea: „Dacă ați mediat… ați mediat prost”

O poziție similară a exprimat și actrița Oana Pellea, care i-a adresat public mai multe întrebări președintelui.

„Domnule Președinte Nicușor Dan, ne puteți spune în ce a constat medierea dumneavoastră? Dacă ați putea să ne răspundeți înainte de a fi suspendat…”, a scris Oana Pellea, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

Aceasta consideră că „dacă ați mediat… ați mediat prost…”, iar „conflictul a explodat”.

Președintele Nicușor Dan a reiterat luni, într-o intervenție la Digi FM, că nu poate să își exprime susținerea pentru una dintre tabere, invocând rolul constituțional de mediator.

„În momentul acesta este o fractură politică între cele două părți ale unei coaliții pe care eu mi-aș fi dorit-o să funcționeze. În sensul ăsta nu pot să mă pronunț”, a declarat șeful statului.

El a spus că a avut discuții în ultimele luni cu reprezentanții partidelor din coaliție și a subliniat că tensiunile au crescut. „Suntem într-un moment în care este o poziție cumva ireconciliabilă între două părți, eu trebuie să fiu mediator”, a afirmat Nicușor Dan.