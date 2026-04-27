Tudor Chirilă, concluzia zilei: „Poate că România are nevoie să se ducă în cap definitiv”

Artistul și activistul Tudor Chirilă a publicat, luni seară, un lung mesaj în care comentează evoluțiile crizei guvernamentale, care a escaladat odată cu anunțul PSD-AUR privind depunerea unei moțiuni de cenzură comune. El are o concluzie sumbră: „Poate că România are nevoie să se ducă în cap definitiv pentru ca lumea să vadă cu adevărat cum o să arate austeritatea și creșterile de taxe”.

„Nu sunt indignat. Mi s-a confirmat ceea ce am spus de mult. AUR egal PSD. Lupta lor antisistem nu a existat niciodată. A existat doar ura și scindarea pe care le-au construit și alimentat în numele ei”, a scris Tudor Chirilă, în postarea de pe pagina lui de Facebook.

Mesajul său extrem de critic la adresa Partidului Social-Democrat.

„PSD reprezintă fără îndoială, începând cu momentul FSN, expresia devalizării acestei țări, principalul motiv pentru care cinci milioane de români au plecat din țară, ei sunt călăul la care poporul se întoarce mereu, nostalgic, ademenit de creșterile de salarii și pensii din împrumuturi ale căror dobânzi le vor plăti copiii lor, împrumuturi din care ei primesc puțin, iar marii șmecheri trăiesc bine mersi la Monaco, Londra sau aiurea”, afirmă artistul.

„Acest partid a ajuns la peste 30 la sută în sondaje exact în retorica ANTISISTEM (subl. autorului, n.r.). Și ce exemplu mai bun al unui sistem corupt care a frânat o țară întreagă ani de zile, care a acaparat justiția modificând legi și codul penal decât PSD? ”, mai spune Tudor Chirilă.

El explică și faptul că nu este „fan Ilie Bolojan”.

„Nu i-am dedicat ode și nu i-aș acorda cecuri în alb. Din contră, artiștii și organizatorii de concerte plătesc cu cea mai mare creștere de TVA (12%), cultura plătește cu subfinanțare, educația la fel, am fost împotriva comasării celor câteva școli de artă și cu alte măsuri carea au vizat categorii defavorizate și unde speram că se poate nuanța”, a precizat activistul.

„Să-mi spună cineva de un singur guvern sau un premier care a avut voința politică de a porni măcar discuția despre «băieții deștepți din energie» sau când, în ce guvern s-a mai vorbit despre companiile de stat aflate în insolvență de ani de zile? Când s-au mai comunicat cifre elocvente pentru dezmățul sinecuristic pe care aceste companii îl întrețin? Eu n-am înnebunit la cap să mușc mizeria aia cu «nu ne vindem țara» când exact PSD-ul a vândut țara asta pe nimic, cu privatizări îndoielnice, prost negociate sau de-a dreptul discutabile”, a mai susținut Tudor Chirilă.

Concluzia lui Tudor Chirilă și o previziune despre noua guvernare

Artistul încearcă să întrevadă cum va arăta următoarea coaliție care va sprijini Executivul și face o predicție despre „adevărata guvernare” care va urma.

„ Că PSD va fi îngurgitat de AUR sau se va contopi cu el, rămâne de văzut, să nu uităm că PSD o fi scăzut în sondaje, dar el este adevăratul câștigător al alegerilor locale din 2024 cu cele mai multe primării și consilii județene. Ce este cu adevărat important e că băieții corupți s-au pus din nou în siguranță. Va fi ori alianță PSD-AUR, ori un guvern cu un premier obedient care să mimeze reforma. Și poate că România are nevoie să se ducă în cap definitiv pentru ca lumea să vadă cu adevărat cum o să arate austeritatea și creșterile de taxe.

Că PSD va fi îngurgitat de AUR sau se va contopi cu el, rămâne de văzut, să nu uităm că PSD o fi scăzut în sondaje, dar el este adevăratul câștigător al alegerilor locale din 2024 cu cele mai multe primării și consilii județene. Ce este cu adevărat important e că băieții corupți s-au pus din nou în siguranță. Va fi ori alianță PSD-AUR, ori un guvern cu un premier obedient care să mimeze reforma. Și poate că România are nevoie să se ducă în cap definitiv pentru ca lumea să vadă cu adevărat cum o să arate austeritatea și creșterile de taxe. Și să fim serioși, adevărata guvernare va fi AUR cu PSD și aripa coruptă din PNL, ăia care fac înțelegerile pe sub masă cu PSD-ul, că, na, corupția ucide, dar și unește, fie și pe blat. Și asta e o lecție pentru Bolojan, nu e de ajuns să-ți faci treaba în pătrățica ta când faci parte dintr-un partid corupt, important e să lupți pentru curățenia din partidul tău la timp, câteodată e prea târziu. Nu-mi fac griji, unul ca Predoiu va cădea în picioare”.

Moțiune de cenzură comună PSD-AUR

Fostul vicepremier Marian Neacșu a anunțat luni, într-o conferință comună cu liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, că PSD va iniția, împreună cu partidul condus de George Simion, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Cei doi politicieni au fost întrebați dacă acesta poate fi considerat un prim pas pentru o colaborare și la guvernare.

„Orice drum începe cu primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers”, a spus Neacșu.

Ulterior, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a insistat că nu există niciun fel de acord politic post-moțiune cu AUR, iar susținerea moțiunii de cenzură de către cele două partide este un demers parlamentar.

În ceea ce-l privește, liderul AUR, George Simion, a spus luni, la scurt timp după anunțul făcut de Neacșu și Peiu, că va depune moțiunea dacă va strânge 233 de semnături, cât numărul voturilor de care este nevoie pentru a da jos guvernul Bolojan. Simion nu a exclus o guvernare alături de PSD.

„Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte. Nu am avut parte de alegeri corecte în 2024 și 2025. Nicușor Dan nu și-a făcut datoria, nu a prezentat niciun raport cu privire la anularea alegerilor. Primul pas pe care noi îl facem pentru a ne atinge obiectivele politice este să trecem această moțiune de cenzură. Să vedem că toată lumea se ține de cuvânt”, a afirmat președintele AUR, într-o conferință de presă.

Iar luni seară, Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a explicat că doborârea Guvernului Bolojan printr-un vot în Parlament este primul pas pentru declanșarea alegerilor anticipate.

„Credem că alegerile anticipate sunt soluția pentru crizele repetate și suprapuse în care se află astăzi România. Tactic vorbind, moțiunea de cenzură este un pas. (…) Această cădere a Guvernului Bolojan este un pas spre anticipate. (…) Singura cale să mai ieșim din această criză sunt alegerile anticipate”, a declarat numărul 2 în AUR, la Euronews România.