Tudor Chirilă, mesaj scurt după finala Eurovision. Ce i-a transmis Alexandrei Căpitănescu

România a obținut locul 3 în finala Eurovision de la Viena, după o prestație de excepție reușită de Alexandra Căpitănescu cu piesa „Choke Me”.

Reușita a fost salutată imediat de Tudor Chirilă, cel care i-a fost mentor la Vocea României. Artistul a publicat un mesaj scurt pe Facebook, la doar câteva minute după afișarea rezultatelor finale.

„Rock on, girl! Felicitări!”, a scris Chirilă sâmbătă noapte.

Înainte de marea finală de la Viena, solistul trupei VAMA lansase un alt apel public de susținere, îndemnând românii din străinătate să o voteze. Artistul a descris-o pe Alexandra Căpitănescu în termeni extrem de laudativi:

„O fatǎ de 22 de ani, sîrguncioasǎ, care merge la facultate şi munceşte nopțile sǎ ținǎ pasul, deschide gura şi se aude cea mai tare voce rock románeascǎ din ultimi douǎzeci de ani. Meritul ei este că a rezistat promisiunilor de piese mainstream care ar fi dus-o pe radio, dar ar fi înstrăinat-o de cine își dorește să fie și ce vrea să cânte”.

Clasamentul final Eurovision 2026

Competiția s-a încheiat cu victoria Bulgariei, în timp ce România a reușit să strângă un total de 296 de puncte din partea juriilor naționale și a televotului. Topul primelor trei țări arată astfel:

Bulgaria: Dara – „Bangaranga” (516 puncte); Israel: Noam Bettan – „Michelle” (343 puncte); România: Alexandra Căpitănescu – „Choke Me” (296 puncte).

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută publicului larg după ce, în anul 2023, a câștigat concursul muzical „Vocea României”. Ea avea atunci 19 ani și a făcut parte din echipa artistului Tudor Chirilă. La audițiile pe nevăzute, ea a întors toate cele patru scaune.

La scurt timp după câștigarea show-ului, Alexandra Căpitănescu a lansat single-ul său de debut, „Căpitanu’”.

Piesa a fost primită cu entuziasm, adunând rapid sute de mii de vizualizări pe YouTube. În aprilie 2024, a lansat primul său EP, intitulat tot „Căpitanu’”, care include cinci piese ce i-au consolidat identitatea artistică, conform descrierii artistei de pe Spotify.

Alexandra Căpitănescu a pornit, la finalul anului 2024, într-un turneu tribut dedicat Laurei Stoica. În același an, ea a lansat melodia „Arde”, o reinterpretare a celebrului refren al hitului „Focul”, cântat de Laura Stoica.

Alexandra Căpitănescu a colaborat și cu trupa VAMA, alături de care a lansat melodia „Fluturi în stomac”. În 2025 a lansat și piesele „Stea căzătoare”, „Dilaila” sau „Tare”.